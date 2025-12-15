Mord an Rob Reiner und Ehefrau: Spielt der Sohn eine Rolle?

Die tragische Nachricht über den Tod von Rob Reiner (78) und seiner Frau Michele erschüttert Fans weltweit. Das Ehepaar wurde am gestrigen Sonntag gegen 15:30 Uhr tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden – die Polizei behandelt den Fall als mögliches Tötungsdelikt. Wie unter anderem People berichtet, vermuten laut mehreren mit der Familie in Kontakt stehenden Quellen, dass Nick Reiner, der Sohn des Regisseurs und seiner Frau, etwas damit zu tun haben könnte. Die ermittelnden Behörden haben diese Annahmen bisher aber weder bestätigt noch überhaupt einen offiziellen Tatverdächtigen benannt.

Die Polizei bestätigte, dass der 32-jährige Sohn befragt werde. Eine Festnahme in diesem Fall habe bislang nicht stattgefunden. Nick sprach in der Vergangenheit offen über seinen langjährigen Kampf mit seiner Drogenabhängigkeit und Phasen der Obdachlosigkeit. Er ist eines von insgesamt vier Kindern des "All in the Family"-Stars. Wie gegenüber Rolling Stone bestätigt wurde, war es Tochter Romy Reiner, die ihre Eltern am Tatort aufgefunden und den Notruf getätigt hatte. Rob und Michele wurden von den zuerst eingetroffenen Feuerwehrleuten für tot erklärt.

Die Familie Reiner zählte als Erben der Comedy-Ikone Carl Reiner zur Hollywood-Royalty. Rob baute sich zeit seines Lebens selbst eine beachtliche Karriere auf. Begonnen mit der Schauspielerei zeigte er auch früh sein Talent hinter der Kamera und feierte mit seinen Klassikern wie "Stand by Me", "Die Braut des Prinzen" und "Harry und Sally" große Erfolge als Regisseur. Aus den Problemen seines Sohnes machte Rob kein Geheimnis. Er unterstützte Nick im Kampf gegen die Drogenabhängigkeit und half ihm sogar dabei, einen Film basierend auf seinen Erfahrungen zu verwirklichen.

Getty Images Rob Reiner und Michele Reiner bei den Kennedy Center Honors in Washington, DC, am 3. Dezember 2023

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York

Getty Images Rob Reiner mit seiner Familie bei der 41. Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York City