Trotz Trennungsdrama: Pietro Lombardi gratuliert Laura

Laura Maria Rypa (30) feiert ihren Geburtstag und kann sich über zahlreiche Gratulationen aus ihrem Umfeld freuen. Doch eine Nachricht sticht besonders hervor: Ihr Ex-Partner Pietro Lombardi (33) meldet sich in seiner Instagram-Story mit liebevollen Zeilen zu Wort. "Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag", schreibt der Sänger und ergänzt: "Danke, dass du die beste Mutter für unsere Kinder bist. Feier schön und gib den Jungs einen Kuss von Papa." Zu der Nachricht teilt Pietro ein Video, das offenbar aus glücklichen Zeiten der beiden stammt. Darin sitzen sie gemeinsam an einem Restaurant am Wasser, lächelnd bei einem Glas Wein.

Trotz der Trennung scheinen die beiden bemüht zu sein, für ihre Kinder ein freundschaftliches Verhältnis zu wahren. Pietro und Laura haben zwei gemeinsame Söhne, für die sie offenbar weiter einen engen Austausch pflegen. Die harmonisch wirkende Botschaft des Sängers verdeutlicht, dass ihm ein respektvoller Umgang mit Laura wichtig ist – gerade im Hinblick auf die Erziehung ihrer Kinder. Dass Pietro den Geburtstag seiner Ex-Partnerin öffentlich würdigt, wirft ein warmes Licht auf ihre gegenwärtige Beziehung als getrennte Eltern und zeigt, dass das Wohl der Kinder klar im Vordergrund steht.

Pietro hat in der Vergangenheit wiederholt über seine enge Bindung zu seinen Kindern gesprochen. Neben seinen jüngsten Söhnen lebt sein ältester Sohn Alessio aus seiner früheren Ehe mit Sarah Engels (33) bei seiner Mutter. Der Sänger betonte, dass alle drei Jungen einen gleichermaßen besonderen Platz in seinem Leben einnehmen. Die Verantwortung als Vater liegt ihm sichtlich am Herzen und prägt viele Entscheidungen in seinem Alltag. Diese Verbundenheit spiegelt sich nicht nur in öffentlichen Statements wider, sondern auch in kleinen Gesten, wie seine herzerwärmende Geburtstagsnachricht an Laura beweist.

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

IMAGO / BOBO Laura Maria Rypa bei "The Ultimate Hype"

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025