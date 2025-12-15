Novum: Bei diesem Temptation-Lagerfeuer ist alles anders

In der neuesten Folge von Temptation Island V.I.P. erwartet die Kandidaten eine Premiere. Nachdem sich schon alle auf das dritte Lagerfeuer vorbereitet haben, meldet sich Moderatorin Janin Ullmann (44) mit einer Nachricht für die Kandidaten: Nur Aleks Petrovic (34) und Marwin Klute (28) sowie Brenda Brinkmann und Chiara Antonella (28) sind zum Lagerfeuer eingeladen. In der Location angekommen, folgt dann die große Überraschung. "Willkommen zum ersten gemischten Lagerfeuer", verkündet Janin.

Damit steht also fest: Es werden Aufnahmen aus der Frauen- und Männervilla gezeigt. Brenda und Chiara haben schon Platz genommen, als Aleks und Marwin das Set betreten. Von jedem der vier Paare bei "Temptation Island V.I.P." ist also jeweils ein Vertreter anwesend. "Das gab's noch nie bei 'Temptation Island'", flüstert Brenda entsetzt. Die vier begegnen sich mit eisernem Schweigen, die Fronten sind verhärtet – zu schwer scheint das zu wiegen, was sie in den vergangenen Tagen über die jeweils anderen erfahren haben. Währenddessen sitzen Wladi Gärtner, Laurenz Pesch, Melissa Heitmann (29) und Vanessa Nwattu (25) in ihren Villen und zerbrechen sich die Köpfe.

Dieses Jahr läuft einiges anders – und vielleicht auch nicht so, wie geplant? Schon mehrfach wurde das Geschehen der sechsten Staffel gespoilert. Vor zwei Wochen gab Joyn in einer Pressemitteilung bekannt, dass Brenda und Laurenz an Reality Backpackers teilnehmen werden. In dem Schreiben wurden sie allerdings als frisch getrenntes Paar angekündigt. Auch Vanessa und Aleks sollen ihre Verlobung längst aufgelöst haben. Gerüchten zufolge waren sie beim Dreh der nächsten Staffel Prominent getrennt dabei – eine offizielle Bestätigung gibt es dafür aber nicht.

RTL Janin Ullmann, "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin 2025

RTL Cast der neuen Staffel "Temptation Island V.I.P." 2025

RTL "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Janin Ullmann 2025.