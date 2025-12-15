Sir Cliff Richard macht Prostatakrebs-Diagnose öffentlich

Sir Cliff Richard (85) hat in Good Morning Britain enthüllt, dass er heimlich gegen Prostatakrebs gekämpft hat. Der Sänger erzählte in der Sendung, dass die Krankheit bei einer routinemäßigen Voruntersuchung vor einer geplanten Tour entdeckt wurde. "Der Krebs ist momentan weg", erklärte der Musiker erleichtert, betonte jedoch, dass man nicht wissen könne, ob die Krankheit zurückkehren werde. Während der Untersuchung hatte sich herausgestellt, dass der Krebs früh erkannt wurde und nicht gestreut hatte. Das ermöglichte eine erfolgreiche Behandlung.

Sein Glück sei gewesen, dass der Krebs derart früh entdeckt wurde, dass er nicht auf andere Körperbereiche übergreifen konnte. Die Diagnose kam für Cliff kurz vor einer Tour, die in der Londoner Royal Albert Hall endete. In der Vergangenheit betonte der "Congratulations"-Interpret mehrfach, dass das Touren trotz seines fortgeschrittenen Alters eine zentrale Rolle für ihn spiele – auch wenn es körperlich anstrengend sei: "Ich bin kein 85-jähriger Mann, der versucht, 18 zu sein", behauptete er in einem früheren Interview mit The Mirror. Cliff schließt aber nicht aus, dass er eines Tages gezwungen sein könnte, das Tourleben aufzugeben.

Trotz gesundheitlicher Rückschläge und hohem Alter denkt Cliff nicht ans Aufhören. "Ruhestand ist kein Wort, das ich benutze", betonte er im Gespräch weiter. Der Sänger lege lieber Pausen ein, um sich Optionen offenzuhalten. Mit mehr als 60 Jahren im Showbusiness ist er immer noch voller Leidenschaft für die Musik. Immerhin war er der erste Popstar, der von Queen Elizabeth II. (†96) zum Ritter geschlagen wurde. In seiner langjährigen Karriere verkaufte er weltweit rund 250 Millionen Tonträger.

Getty Images Cliff Richard, Musiker

Getty Images Sänger Cliff Richard, Juni 2022

Getty Images Sir Cliff Richard, London im Juni 2012