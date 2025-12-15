Rob und Michele Reiner wurden von Tochter tot aufgefunden

Eine Tragödie erschüttert Hollywood: Filmregisseur Rob Reiner (78) und seine Ehefrau Michele Singer Reiner wurden tot in ihrem Haus in Los Angeles entdeckt. Wie nun bekannt wurde, fand wohl ihre Tochter Romy Reiner, die nur wenige Straßen entfernt lebt, die Leichen des Paares. Sie alarmierte sofort die Behörden. Das bestätigten mehrere Insider gegenüber People. Erste Informationen der Polizei deuteten auf ein Gewaltverbrechen hin, jedoch ist bislang kein Verdächtiger identifiziert oder verhaftet worden. Das Paar lebte in einer luxuriösen Villa in Brentwood, die sich im Besitz der Familie befand. Romy, eine aufstrebende Schauspielerin, hat auf Social Media oft ihre enge Beziehung zu ihren Eltern geteilt.

Erst vor wenigen Wochen hatten Rob, Michele und ihre Tochter einen glücklichen Familienurlaub verbracht. Bilder davon, die Romy auf Instagram veröffentlichte, zeigen die drei entspannt am Meer. In der Bildunterschrift schrieb sie, wie dankbar sie für ihre Familie sei. Im September hatten sie gemeinsam einen weiteren besonderen Moment erlebt: die Premiere von "Spinal Tap 2", einem Film, den Rob selbst inszeniert hatte. Es war das letzte bekannte Bild der Familie, die auf dem roten Teppich gemeinsam strahlte.

Rob Reiner, bekannt für Filme wie "Harry und Sally" und "Eine Frage der Ehre", galt als eine Ikone Hollywoods. Wenngleich er erfolgreich in der Filmbranche war, war er vor allem für seine Nähe zu seinen Kindern bekannt. Romy pflegte eine besonders enge Beziehung zu ihrem Vater, was zahlreiche Videos und liebevolle Posts auf ihrem Social-Media-Profil dokumentieren. Nun überschatten jedoch Gerüchte über mögliche Spannungen innerhalb der Familie die Untersuchung: Insbesondere der Name von Sohn Nick Reiner steht im Raum. Die Ermittlungen dauern an und die Familie bittet um Privatsphäre in dieser schweren Zeit.

Instagram / romyreiner Schauspielerin Romy Reiner und ihr Papa Rob Reiner, Regisseur

Getty Images Rob Reiner mit seiner Familie bei der 41. Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York City

