Filmkollegen trauern um Hollywood-Regisseur Rob Reiner (†)

Hollywood steht unter Schock: Der gefeierte Regisseur Rob Reiner (78) und seine Ehefrau Michele wurden tot in ihrem Haus in Brentwood, Los Angeles, aufgefunden. Die Polizei erklärt gegenüber TMZ, dass sie von einem Gewaltverbrechen ausgeht, da beide Verletzungen durch Stichwunden aufwiesen. Schauspielerin Jamie Lee Curtis (67) und ihr Ehemann, der Schauspieler und Autor Christopher Guest (77), äußerten sich tief betroffen über den Verlust ihrer "lieben Freunde" und versicherten, den Kindern und der Familie in dieser schweren Zeit beizustehen. "Wir sind schockiert und zutiefst traurig. Unsere einzige Sorge gilt jetzt den Kindern und nahestehenden Familienmitgliedern", ließ Jamie Berichten von Deadline zufolge verlauten.

Die Nachricht vom Tod des Ehepaares Reiner hat zahlreiche Kollegen und Wegbegleiter erschüttert. Barack Obama (64) erinnerte in einem Statement an Robs Überzeugungen und seinen Einsatz für das Gute: "Er hatte einen tiefen Glauben an das Positive im Menschen und stellte diesen stets an erste Stelle", schrieb der Ex-Präsident auf X. Auf derselben Plattform würdigte Schauspieler Ben Stiller (60) Robs unvergleichliche Karriere als einen Übergang "vom Fernsehschauspieler zu einem der besten Regisseure seiner Zeit". Auch die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, betonte in einem Statement Robs prägende Rolle in der amerikanischen Gesellschaft und Kultur und lobte sein umfangreiches Engagement. Zuletzt feierte Rob im September noch eine triumphale Premiere des lang ersehnten Films "Spinal Tap II", bei der er mit stehenden Ovationen bedacht wurde.

Rob hinterlässt ein beeindruckendes Erbe, das in der Filmwelt seinesgleichen sucht. Als Regisseur von Klassikern wie "Harry und Sally" und "Die Braut des Prinzen" schrieb er Geschichte, während seine frühen Rollen in der Serie "All in the Family" ihm zwei Emmy Awards einbrachten. Doch auch abseits seiner beruflichen Triumphe war er ein geschätzter Freund, Kollege und Aktivist. Er setzte sich unter anderem für die Förderung von frühkindlicher Entwicklung und LGBTQ+-Rechten ein. Jamie, Christopher und Rob standen sich nah – ihre Trauer spiegelt den großen Verlust eines Künstlers, Freundes und Kämpfers für soziale Gerechtigkeit wider.

Getty Images Rob Reiner bei der "Shock and Awe"-Premiere in Kalifornien

Getty Images Christopher Guest und Jamie Lee Curtis bei der Weltpremiere von "Ella McCay" in Hollywood, Dezember 2025

Getty Images Rob Reiner und Michele Singer bei der Premiere von "For Your Consideration" in Los Angeles, 13. November 2006