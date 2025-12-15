"Schön": "Bauer sucht Frau"-Friedrich und Laura küssen sich

Bei Bauer sucht Frau knistert es: Friedrich Dieckmann und Laura verbringen einen Arbeitstag miteinander, der mit einem innigen Moment endet. Nach gemeinsamer Tüftelei an einem Insektenhotel begutachten die beiden ihr Werk auf dem Hof, legen die Arme umeinander und kommen sich spürbar näher. Als Friedrich Laura tief in die Augen sieht, nutzt er den Augenblick und küsst sie. "Ich habe es dann schon gemerkt, dass Friedrich mich ein bisschen anders anguckt", lässt Laura die Situation Revue passieren und fügt hinzu: "Es war wirklich schön und hat sich vertraut angefühlt. In dem Moment war es einfach richtig, es hat gepasst zur Situation und zur Gefühlslage."

Auch der Spargelbauer kommt ins Schwärmen. "Ich hatte ein total schönes Gefühl während des Kusses. Das fühlte sich richtig, vertraut und warm an", meint der Junggeselle. Und er wird noch konkreter: "Laura hat natürlich auch super schöne und weiche Lippen – das war genau richtig in dem Moment", sagt Friedrich. Die zarten Worte unterstreichen, wie stimmig sich der Schritt für beide angefühlt hat.

Schon während der Hofwoche mussten die Lehrerin und der Spargelbauer auf dem Feld richtig anpacken. Das Unkraut spross zwischen den Reihen, aber Friedrich ließ Laura nicht allein arbeiten. Während sie geschickt mit dem Trecker durch die Pflanzenreihen manövrierte, rückte der Landwirt immer näher. Dann legte er beim Fahren ganz selbstverständlich den Arm um sie und streichelte ihre Hüften. "Sie ist sofort mit Vollgas durch die Reihen und hatte keine Berührungsängste – und ich hatte auch keine Berührungsängste", berichtete er damals zufrieden. Die gemeinsame Arbeit machte beiden merklich Spaß und die gegenseitige Nähe wuchs.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Friedrich und Laura, "Bauer sucht Frau"

Anzeige Anzeige

RTL Friedrich Dieckmann und Laura, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL Friedrich und Laura, "Bauer sucht Frau"