Kreuzbandriss: Patrick Mahomes bei Football-Spiel verletzt

Patrick Mahomes (30), Star-Quarterback der Kansas City Chiefs, hat sich während des Spiels gegen die Los Angeles Chargers am Sonntag schwer am Knie verletzt. Im letzten Viertel der Partie knickte Mahomes' linkes Knie bei einer unglücklichen Bewegung ein, als er versuchte, dem Druck der gegnerischen Verteidigung auszuweichen. Unter sichtbaren Schmerzen blieb er laut dem Magazin US Weekly auf dem Spielfeld liegen, während einige seiner Teamkollegen knieten und ein stilles Gebet für ihren Kapitän verrichteten. Der zweifache NFL-MVP wurde anschließend von Betreuern in die Kabine begleitet, wobei er kaum Gewicht auf sein verletztes Bein legen konnte. Später am Abend verkündete das Team die Diagnose: Kreuzbandriss im linken Knie, Mahomes' Saison ist damit vorzeitig beendet.

Die Hoffnungen der Chiefs auf eine Playoff-Teilnahme zerschlugen sich endgültig, nachdem Mahomes durch Gardner Minshew ersetzt wurde. Der Backup-Quarterback sorgte mit einer Interception nahe der gegnerischen Endzone für das bittere Spielende. Für Kansas City bedeutet die 16:13-Niederlage gegen die Chargers das Aus nach zuletzt zehn erfolgreichen Playoff-Teilnahmen in Folge. Mahomes bedankte sich in einem emotionalen Statement auf X bei den Fans der Chiefs: "Danke, dass ihr mir trotz allem die Treue haltet. Ich werde stärker zurückkommen." Das Team teilte mit, dass derzeit verschiedene operative Optionen geprüft werden, um die beste Behandlung für den Spieler zu gewährleisten.

Patrick Mahomes gilt seit mehreren Jahren als einer der besten Spieler der NFL und hat in seiner jungen Karriere bereits beeindruckende Erfolge vorzuweisen, darunter zwei MVP-Auszeichnungen und zwei Super-Bowl-Siege. Privat ist der 30-Jährige glücklich verheiratet und Vater von drei Kindern. In Interviews betonte der Sportler, für den weiterer Nachwuchs nicht ausgeschlossen ist, immer wieder, wie wichtig ihm Familie und der Rückhalt seiner Liebsten sind. Die Verletzung ist ein herber Rückschlag für den Athleten, doch Mahomes' Kampfgeist und unerschütterlicher Glaube lassen Fans hoffen, dass er bald wieder auf dem Spielfeld stehen wird.

Getty Images Patrick Mahomes beim Super Bowl 2025

Getty Images Patrick Mahomes, 2025

Getty Images Brittany Mahomes und Patrick Mahomes bei der Time100 Gala 2024 im Jazz at Lincoln Center in New York