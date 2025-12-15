Nach acht Jahren: Fergie feiert Reunion mit Black Eyed Peas

Nach acht Jahren ist es endlich passiert: Fergie (50) hat sich mit ihrer alten Band, den Black Eyed Peas, wiedervereint. Auf Instagram teilte die Sängerin am vergangenen Samstag Fotos von einem gemeinsamen Abendessen mit ihren ehemaligen Bandkollegen Taboo (50), Will.i.am (50) und Apl.de.ap (51). "Endlich gemeinsam essen und runde Geburtstage feiern", schrieb die Musikerin zu den Schnappschüssen. Fergie zeigte sich sichtlich glücklich über das Treffen und fügte hinzu, die Nacht sei "gefüllt von so viel Liebe" gewesen. Die Musikerin, die unter ihrem bürgerlichen Namen Stacy Ann Ferguson bekannt ist, hatte die Band 2017 offiziell verlassen.

Seit ihrem Ausstieg konzentrierte sich Fergie vor allem auf ihre Rolle als Mutter. Schon vor ihrem Rückzug sprach sie offen darüber, dass die Vereinbarkeit von Tourterminen und Familienleben eine große Herausforderung für sie sei. Mit ihrem Ex-Mann Josh Duhamel (53) hat sie den Sohn Axl, den sie 2013 zur Welt brachte. Während sie sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückzog, übernahm Rey J. Soul in der Zwischenzeit ihre Position innerhalb der Band. Dennoch betonten ihre ehemaligen Bandkollegen immer wieder, dass sie auch nach ihrem Abschied in engem Kontakt bleiben und sie jederzeit willkommen sei. Besonders Will.i.am betonte 2020 gegenüber Billboard die freundschaftliche Verbindung, die trotz ihrer Entscheidung, sich auf das Muttersein zu konzentrieren, bestehen geblieben sei.

Die Black Eyed Peas wurden ursprünglich 1995 gegründet, bevor Fergie im Jahr 2002 der Gruppe beitrat und mit ihr weltweite Erfolge feierte. Songs wie "Where Is The Love", "Let’s Get It Started" oder "Boom Boom Pow" wurden durch ihre markante Stimme zu Hits. Auch während ihrer Zeit bei der Band verfolgte Fergie erfolgreich ihre Solokarriere und brachte 2006 ihr erstes Album "The Dutchess" heraus. Die besondere Bindung zwischen ihr und den Mitgliedern ist trotz der Jahre, die sie getrennte Wege gingen, offensichtlich nicht gebrochen. "Fergie ist unsere Schwester", unterstrich Apl.de.ap in einem Interview. Ihr gemeinsamer Abend zeigt deutlich, wie tief die Freundschaft innerhalb der Gruppe verwurzelt bleibt, selbst nach so langer Zeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / fergie Taboo, Fergie, Will.i.am und apl.de.ap, frühere Black Eyed Peas

Anzeige Anzeige

Getty Images Black Eyed Peas, 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Fergie im August 2025