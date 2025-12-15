Regisseur und Filmstar: So bewegt war Rob Reiners (†) Leben

Ein Schock für die Filmwelt: Regisseur und Schauspieler Rob Reiner (78) wurde im Alter von 78 Jahren tot aufgefunden. An seiner Seite befand sich seine ebenfalls verstorbene Frau Michele, wie People berichtet. Die tragische Nachricht von ihrem plötzlichen Tod sorgte weltweit für Bestürzung. Rob, Sohn der Comedy-Ikone Carl Reiner, prägte über Jahrzehnte hinweg sowohl die TV- als auch die Kino-Branche.

Seinen Durchbruch feierte Rob als Mike in der Erfolgsserie "All in the Family", eine Rolle, die ihm zwei Emmys einbrachte. Doch er wollte mehr und bewies sein Talent hinter der Kamera: Sein Regiedebüt "This Is Spinal Tap" wurde schnell zum Kultfilm. Darauf folgte ein beispielloser Lauf an Klassikern – von "Stand by Me" über "Die Braut des Prinzen" bis hin zu "Harry und Sally". Während der Dreharbeiten am zuletzt genannten Film lernte er auch seine spätere Ehefrau Michele kennen, die ihn dazu inspirierte, das ursprünglich geplante Ende zu ändern. Er blieb zeitlebens aktiv und veröffentlichte erst vor wenigen Monaten die lang erwartete Fortsetzung von "This Is Spinal Tap". "Es fühlte sich so vertraut an", erklärte er zu seiner Arbeit an diesem Projekt.

Die Familie Reiner galt als Hollywood-Royalty, ein Vermächtnis, das sich von Vater Carl bis zu Robs Kindern erstreckt. Doch auch von Krisen blieben die Reiners nicht verschont: Rob unterstützte seinen Sohn Nick, der selbst harte Kämpfe mit Drogenabhängigkeit erlebte, und half ihm sogar dabei, einen Film basierend auf dessen Erfahrungen zu verwirklichen. Nun hinterlässt die Hollywood-Ikone ein beeindruckendes künstlerisches Lebenswerk, aber auch eine Familie, die mit einem unfassbaren Verlust zurechtkommen muss. Der plötzliche Tod von Rob und Michele hat nicht nur Hollywood erschüttert, sondern weltweit für Trauer gesorgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Reiner bei der Vorführung von "Misery" beim TCM Classic Film Festival im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Reiner und Michele Singer bei der Premiere von "For Your Consideration" in Los Angeles, 13. November 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Carl Reiner, Schauspieler