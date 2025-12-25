Ariana Madix verteidigt neuen "Vanderpump Rules"-Cast

Ariana Madix (40) hat sich jetzt zur Kritik am neuen Cast der Reality-Serie "Vanderpump Rules" geäußert. In einem Interview mit Us Weekly berichtete die 40-Jährige, dass sie die ersten beiden Episoden der frisch gestarteten zwölften Staffel gesehen habe. "Ich fand es wirklich unterhaltsam", sagte sie. Seit dem Start der neuen Folgen am 2. Dezember, die mit einer komplett neuen Besetzung aufwarten, wurden immer wieder Vergleiche mit der Originalbesetzung gezogen. Doch die 40-Jährige, die selbst zwischen Staffel zwei und elf Teil des Casts war, kann die negative Stimmung nicht verstehen: "Ich weiß nicht, warum alle es so hassen", erklärt sie und gibt den Neuzugängen folgenden Rat: "Lebt jeden Moment und habt einfach Spaß."

Obwohl einige Zuschauer den Wechsel am Cast kritisieren, hat die Serie solide Zahlen vorzuweisen. Die Premiere der zwölften Staffel erreichte laut dem US Magazine beeindruckende 2,6 Millionen Zuschauer und übertraf damit deutlich frühere Serienstarts auf Bravo im Jahr 2025. Die Reaktionen der neuen Darsteller wurden ebenfalls thematisiert. Marcus Jordan (35), einer der neuen Stars, erklärte gegenüber der Plattform, er konzentriere sich lieber auf die positive Unterstützung der Fans, während andere Mitglieder, wie Audrey Lingle, betonten, dass die negativen Stimmen von der überwältigenden Liebe der Zuschauer übertönt würden.

Abseits von "Vanderpump Rules" ist Ariana weiterhin gut im Geschäft. Nach ihrem Ausstieg aus der Reality-Serie hat sie unter anderem Love Island USA moderiert und einen Gastauftritt in der Serie "St. Denis Medical" absolviert. Kürzlich stand sie auch mit Dylan Efron (33) für die amerikanische Version von The Voice auf der Bühne, wo sie die Live-Show moderierte und begeistert die Vielfalt der Teilnehmer lobte. Die TV-Bekanntheit scheint keine Pläne zu haben, bald wieder zur Serie zurückzukehren, aber ihre Verbindung zur Marke bleibt durch den anhaltenden Erfolg von Lisa Vanderpump (65), deren Restaurant das Herzstück der Show bleibt, bestehen.

Imago Ariana Madix bei der L’Oréal Paris Women of Worth Celebration in Los Angeles, 2025

Getty Images Ariana Madox bei den People's Choice Awards 2018

Getty Images Lisa Vanderpump, Mai 2024