Termin steht: Alle Infos zur neuen USA-"Love Island"-Staffel

Die neue Staffel der beliebten Reality-TV-Show Love Island USA ist gestartet! Seit dem 3. Juni treten in der siebten Staffel wieder junge Singles im stilvollen Ambiente der Villa gegeneinander an – mit Drama, Romantik und Intrigen. Das Debüt der Staffel wurde allerdings von einer kurzfristigen Programmverzögerung beeinträchtigt. Die geplante Startzeit um 21 Uhr (ET) musste um rund 40 Minuten verschoben werden. Der Sender beruhigte die Fans jedoch mit einem humorvollen Tweet: "WIR HABEN EINE NACHRICHT BEKOMMEN! Die heutige Folge verspätet sich ein wenig – aber das Warten lohnt sich. Bleibt dran!" Nach diesem Auftakt stehen den Zuschauern nun spannende Wochen bevor.

Fans der Show können sich freuen, denn die neuen Episoden sind laut "Hollywood Life" von Donnerstag bis Dienstag auf der Plattform Peacock zu sehen. Moderiert wird die Staffel von Ariana Madix (39), bekannt aus "Vanderpump Rules". Die Mischung aus überraschenden Wendungen und einer aufregenden Besetzung verspricht jede Menge Unterhaltung. In der Villa erwarten die Kandidaten nicht nur Flirts und romantische Momente, sondern auch zahlreiche Herausforderungen, die sie entweder näher zusammenbringen – oder auseinandertreiben könnten.

Die Cast-Liste der neuen Staffel bietet eine vielfältige und spannende Mischung an Persönlichkeiten. Zu den weiblichen Teilnehmerinnen zählen unter anderem Chelley Bissain aus Orlando, Yulissa Escobar aus Miami und Huda Mustafa aus Raleigh. Auch bei den Männern treten attraktive Kandidaten an, die um Aufmerksamkeit und Zuneigung werben. Während die Show erneut auf Liebe und Spannung setzt, freuen sich die Fans besonders auf die Chemie zwischen den neuen Inselbewohnern. Ariana Madix, die in diesem Jahr erstmals als Moderatorin fungiert, zeigte sich begeistert über das Projekt: Sie sei stolz, Teil dieser mitreißenden Serie zu sein und freue sich darauf, die Dynamik zwischen den Teilnehmern hautnah mitzuerleben.

Getty Images Ariana Madox bei den People's Choice Awards 2018

Getty Images Ariana Madix, Schauspielerin

