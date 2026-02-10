Davina Geiss polarisiert mit Moschee-Bildern und Kreuzkette

In Abu Dhabi ist ein Familienausflug der Geissens zum Aufreger geworden: Bei Dreharbeiten für die neue Staffel von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" besuchten Robert Geiss (62) und Carmen Geiss (60) gemeinsam mit ihren Töchtern Davina Geiss (22) und Shania Geiss (21) die Scheich-Zayid-Moschee. Während Robert im traditionellen weißen Gewand mit rot-weißem Kopftuch posierte, trugen Carmen und die Töchter schwarze Roben. Auf Instagram veröffentlichte Davina anschließend Fotos aus dem Inneren der Moschee – jedoch mit locker sitzendem Schleier, der Haare und Hals nicht vollständig bedeckte, und mit einer gut sichtbaren Kreuzkette am Hals. Genau diese Kombination aus Setting, Zeitpunkt und Outfit brachte die Netzgemeinde in Wallung.

Unter dem Beitrag ließen kritische Reaktionen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren warfen einige Nutzer Davina vor, sich nicht ausreichend an die lokalen Bräuche gehalten zu haben. "Warum können manche Leute sich nicht an Regeln der Kultur halten?", fragte ein Follower auf Instagram. Besonders die sichtbare Kreuzkette in einem muslimischen Gotteshaus sorgte für Diskussionen. In vielen Moscheen gilt ein strenger Dresscode, der von Frauen verlangt, Haare und häufig auch den Hals zu bedecken. Zwar ist in der Sendung zu sehen, dass sich die Familie für den Besuch bewusst traditionelle Kleidung anzieht, doch entzündete sich die Debatte vor allem an der Art, wie Davina ihr Kopftuch trug – sowie daran, dass sie das christliche Symbol nicht ablegte.

Abseits der Diskussionen rund um den Moschee-Besuch zeigen die Geissens immer wieder, wie eng ihre Familie zusammenhält. Besonders Davina pflegt ein herzliches Verhältnis zu Robert und gibt in privaten Einblicken immer wieder zu erkennen, wie sehr sie die Unterstützung ihres Vaters schätzt. Auch Carmen betont in Interviews und Social-Media-Posts regelmäßig den starken Zusammenhalt der Familie, der bei Reisen und Drehs besonders spürbar ist. Bei öffentlichen Auftritten treten die Schwestern Davina und Shania oft gemeinsam auf, präsentieren Projekte im Duo und machen deutlich: Entscheidungen werden bei den Geissens meist als Familie getroffen. Diese enge Bindung ist ein fester Teil ihres Auftritts – egal ob beim glamourösen Red-Carpet-Moment oder auf Reisen, die wie zuletzt in Abu Dhabi auch mal für hitzige Debatten sorgen.

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

https://www.instagram.com/p/DDM79jeN2Wg/?utm_source=ig_embed Davina Geiss besuchte mit ihrer Familie Abu Dhabi.

Instagram / davinageiss Davina Geiss mit ihrem Vater Robert