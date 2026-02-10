Lisa Akkaya schildert erste Details zum Tod von Sohn Xavi

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Partner Furkan (25) alias Akka durchleben derzeit schwere Stunden. Ihr Sohn Xavi, der erst im Herbst 2025 das Licht der Welt erblickt hatte, ist ganz plötzlich verstorben. Bislang verliehen die beiden Realitystars ihrem Schock und ihrer Trauer Ausdruck im Netz – nun verraten sie auch erstmals Details zu dem tragischen Vorfall. "Jeder trauert anders und wir raffen noch nicht mal, was da wirklich passiert ist. Es sind Phasen, in denen man komplett zusammenbricht", schreibt Lisa in einem langen Statement auf Instagram. Sie erinnert sich: "Akka hat unser lebloses Kind versucht, wiederzubeleben, während ich das ganze Zimmer vollgekotzt habe."

Lisa erinnert sich an die schrecklichen Minuten, bis sie endlich medizinische Hilfe erreichte. "Ich bin schreiend auf die Straße gerannt, mit meinem toten Baby auf dem Arm, und hab Gott angefleht, mich bitte zu holen anstatt ihn", beschreibt die Influencerin. Lisa schildert zudem, wie sie mit Baby Xavi auf dem Boden lag, bis der Rettungswagen schließlich eintraf und die Sanitäter ihr ihren Sohn schließlich entnommen haben. Nun, da die traurige Gewissheit eingesetzt hat, dass Xavi verstorben ist, empfinde sie nur noch Leere: "Wir checken teilweise nicht mal, was passiert ist, man ist komplett leer."

In dem Statement erklärt Lisa zudem, was sie dazu bewegt hat, den tragischen Vorfall direkt öffentlich zu machen. "Wir haben es öffentlich gemacht an erster Stelle, damit wir alle Bekannten, die wir haben, informieren können, ohne jedem einzeln alles zu erklären", meint sie. Zudem haben Lisa und Akka darum gebeten, von persönlichen Fragen an sie und ihre Eltern abzusehen. Es sei ihnen zu keiner Zeit um mediale Aufmerksamkeit gegangen. Sie hätten damit lediglich falschen Spekulationen vorweggreifen wollen: "Bevor da wieder die ekelhaftesten Vermutungen geschildert werden, wollten wir selbst klarstellen, was Sache ist."

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025

Instagram / lisa.straube Xavi, der Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

