Neues FBI-Protokoll: Trump verpfiff Epstein bei der Polizei

Donald Trump (79) gerät erneut in den Fokus der Epstein-Affäre, aber diesmal mit einer überraschenden Wendung: Ein neu veröffentlichtes FBI-Protokoll enthüllt, dass Trump bereits 2006 persönlich die Polizei von Palm Beach kontaktierte, um seinen damaligen Bekannten Jeffrey Epstein (†66) wegen Zwangsprostitution von Minderjährigen zu melden. Zu diesem Zeitpunkt liefen gerade die ersten Ermittlungen gegen Epstein. Laut dem Protokoll, über das unter anderem der Miami Herald berichtet, informierte Trump die Behörden darüber, dass er Epstein aus seinem exklusiven Club Mar-a-Lago ausgeschlossen hatte, und soll gegenüber dem Polizeichef gesagt haben: "Gott sei Dank stoppen Sie ihn. Jeder weiß, dass er das getan hat."

Zusätzlich kritisierte Trump Epsteins enge Vertraute Ghislaine Maxwell (64) deutlich und bezeichnete sie als "böse" und "Agentin". Laut dem damaligen Polizeichef war Trump einer der ersten, der sich mit Hinweisen zu Epstein meldete. Weitere Dokumente sollen zudem zeigen, dass Trump in der Vergangenheit Teil von Epsteins Umfeld war, allerdings bewusst Abstand gehalten habe, sobald Minderjährige anwesend waren.

Für zusätzlichen Wirbel sorgten vergangene Woche neue FBI-Dokumente, die eine alte Geschichte über Donald und Melania wieder aufwärmten. In dem Protokoll behauptete eine frühere Assistentin von Jeffrey Epstein, er habe Melania mit Donald bekannt gemacht. Damit stand plötzlich die offizielle Erzählung infrage, nach der die First Lady und der ehemalige Präsident sich 1998 unabhängig von Epstein auf einer Party kennengelernt hätten. Trump selbst stellte im April 2025 bei Fox News klar: "Jeffrey Epstein hatte nichts mit Melania und dem Kennenlernen zu tun. Aber sie tun das, um zu erniedrigen – sie erfinden Geschichten."

Collage: Getty Images, ActionPress / CapitalPictures Donald Trump und Jeffrey Epstein Collage

ZUMA Press Wire / Zuma Press Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell

Getty Images Donald Trump und Melania Trump in England, 2019