Lisa Akkaya meldet sich erneut zum plötzlichen Tod von Xavi

Es sind Zeilen voller Schmerz, die Lisa Marie Akkaya (24) jetzt mit ihren Followern teilt: Die Influencerin trauert gemeinsam mit ihrem Ehemann Furkan Akkaya (25) um den kleinen Sohn Xavi, der völlig unerwartet gestorben ist. In ihrer Instagram-Story meldet sich Lisa nun erneut zu Wort und zeigt ein verweintes Selfie, auf dem ihr die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben steht. Zu dem Bild schreibt sie unter anderem: "Kann mir bitte jemand sagen, wie man diese Bilder endlich aus dem Kopf bekommt?"

In ihrer Story öffnet sich die Reality-TV-Bekanntheit noch weiter und macht deutlich, wie sehr die Tragödie sie und Furkan – den sie liebevoll "Akka" nennt – innerlich zerreißt. "Diese Schuldgefühle, dass man vielleicht etwas hätte machen können, töten mich und Akka gerade so sehr", schreibt Lisa und findet damit Worte für das, was viele trauernde Eltern empfinden. "Ich fühle mich so leer und ich bin gestern mitgestorben, aber Emilio braucht uns", fügt sie hinzu. Emilio ist Lisa und Akkas erstgeborener Sohn, der im Oktober 2024 das Licht der Welt erblickte.

Die erschütternde Nachricht ihres Verlustes verkündete Lisa gestern in ihrer Instagram-Story. "Xavi ist heute Morgen unerwartet und plötzlich von uns gegangen. Akka, Emilio und ich brauchen unsere Zeit, um zu realisieren, was passiert ist und bitten euch darum, uns und auch unsere Angehörigen mit Fragen zu verschonen. Wir sind noch immer im kompletten Schockzustand und melden uns, sobald wir es können. Wir realisieren das Ganze noch gar nicht", schrieb sie. Des Weiteren hält sie ihren kleinen Schatz mit rührenden Aufnahmen in Erinnerung.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / lisa.straube Xavi, der Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Juni 2020