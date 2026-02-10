Neidisch? So steht Umut zu Gil Ofarims Dschungelcamp-Sieg

Umut Tekin (28) stellt sich nach dem Finale des Dschungelcamps auf Instagram den neugierigen Fragen seiner Fans – und dort geht es natürlich auch um den frisch gekrönten Dschungelkönig Gil Ofarim (43). Ein Fan will es ganz genau wissen und schreibt dem Realitystar die Frage: "Wie stehst du dazu, dass Gil gewonnen hat?" Der Ex-Camper, der gemeinsam mit dem Sänger im australischen Urwald vor der Kamera stand, reagiert prompt und nimmt öffentlich Stellung zu dem Ausgang der Show. Dabei macht Umut deutlich, wie er Gils Triumph im Januar 2026 einschätzt und wie er persönlich mit dem Sieg seines Mitstreiters umgeht.

In seiner Antwort an die Follower findet der TV-Star klare Worte. "Ich bin kein Nichtsgönner oder neidisch auf andere Menschen, auf deren Sieg. Nein, auf keinen Fall, ich gönne ihm den Sieg und gratuliere ihm zum Sieg", stellt Umut in der Instagram-Story klar. Er betont außerdem, dass sein Glückwunsch nicht nur vor laufender Kamera oder für die sozialen Netzwerke stattgefunden habe. "Ich habe ihm auch persönlich gratuliert, macht man einfach aus Anstand und Respekt so", erklärt er weiter.

Diese versöhnlichen Töne von Umut überraschen viele Zuschauer, denn erst vor wenigen Tagen hatte der Ex-Camper ordentlich gegen Gil ausgeteilt. In mehreren Instagram-Storys bezeichnete er den Sänger als "Taktiker" und warf ihm sogar vor, "ganz Deutschland anzulügen". Auslöser der hitzigen Ansage war ein Fan-Kommentar, in dem gefordert wurde, Gil nach seinem Davidstern-Skandal in Ruhe zu lassen. Umut ließ das nicht stehen und fragte provokant: "Ob 'der Kerl' vom Hotel auch in Ruhe gelassen wurde und dieser Hotelmitarbeiter sich auch verarscht vorkommt, wenn er das sieht? So wie er auch mich, die ganzen Camper, die Produktion, RTL, euch alle und ganz Deutschland anlügt, darüber nicht sprechen darf und jetzt auf einmal doch?"

Anzeige Anzeige

Collage: RTL, RTL Umut Tekin und Gil Ofarim Collage

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026