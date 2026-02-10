Fans sorgen sich um erschlankten Influencer Jeremy Fragrance

Jeremy Fragrance (37) hat seine Community mit einem frostigen Auftritt auf Instagram in Atem gehalten: Der Social-Media-Star zeigte sich in einem neuen Clip oben ohne im Schnee, posierte und spazierte dabei scheinbar unbeeindruckt von den eisigen Temperaturen. Während Jeremy Fragrance im Video immer wieder in die Kamera blickt und seine typische Energie versprüht, fällt Beobachtern vor allem eines auf: Der Influencer wirkt deutlich schmaler als noch vor einigen Monaten. Unter dem Posting sammeln sich prompt Reaktionen von Followern, die sich fragen, was hinter diesem extremen Auftritt steckt und wie es ihm geht.

In den Kommentaren auf Instagram wechseln sich Erstaunen und Sorge ab. Zahlreiche User machen ihrer Verunsicherung Luft und formulieren eindringliche Nachfragen. "Er braucht wirklich Hilfe...", schreibt ein Nutzer öffentlich, ein anderer hakt nach: "Was ist mit deinem Körperbau passiert?" Auch die kurze, direkte Frage "Geht es dir gut?" taucht unter dem Video immer wieder auf. Viele Fans versuchen, den Ton respektvoll zu halten, bitten um Aufklärung oder ein Update zu seinem Gesundheitszustand. Andere verweisen auf ältere Clips, in denen der Parfüm-Influencer muskulöser wirkte, und diskutieren mögliche Gründe für die Veränderung. Eine Antwort von Jeremy Fragrance auf die Spekulationen bleibt bislang aus, der Clip selbst lässt die Deutung offen.

Privat und abseits seiner Duft-Reviews sorgte Jeremy Fragrance zuletzt immer wieder mit rätselhaften Bildern und starken Symbolen für Gesprächsstoff. So teilte der Influencer vor einiger Zeit ein Foto, das ihn im Anzug beim Kuss mit einer Frau im Brautkleid zeigte, aufgenommen vor einem Kreuz in einer Kirche – ohne weitere Erklärung. Solche Inszenierungen gehören zu seinem Stil, den die Community längst kennt: mal kompromisslos, mal geheimnisvoll, fast immer maximal aufmerksamkeitsstark. Wer ihn länger verfolgt, weiß zudem, dass der Parfüm-Fan seine Auftritte gerne choreografiert und mit klaren Bildern arbeitet. Wie es ihm abseits dieser Inszenierungen geht und wie sein Alltag außerhalb der Social-Media-Clips aussieht, teilt der Influencer nur sehr dosiert – vieles bleibt damit bewusst im Privaten.

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance im Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer