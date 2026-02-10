Anne Menden und Gustav Masurek sind erstmals Eltern geworden

Große Freude bei Anne Menden (40) und ihrem Verlobten Gustav Masurek (36): Anfang Februar ist ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gekommen. Die Schauspielerin brachte einen gesunden Jungen zur Welt, wie die beiden nun öffentlich machen. Die kleine Familie ist inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen, Mutter, Vater und Baby sind wohlauf und wieder zu Hause angekommen. Bekannt wurde die schöne Nachricht durch einen emotionalen Post auf Instagram, in dem Anne und Gustav das Familienglück mit ihren Followern teilen und die winzigen Füße ihres Sohnes liebevoll in den Händen halten.

Zu dem Foto schreibt Anne, wie sehr der neue Erdenbürger ihr Leben verändert hat. "Wir wussten nicht, dass man sich so vollständig fühlen kann – bis zu diesem Moment", schwärmt die Schauspielerin in ihrem Post. Ihren Sohn nennt sie darin zärtlich "Littlefoot" und erklärt, dass sich die kleine Familie nun komplett anfühle. Details wie den Namen des Jungen behalten die frischgebackenen Eltern allerdings noch für sich. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, die erste Zeit zu dritt in Ruhe zu genießen, während Fans und Bekannte sie in den Kommentaren mit Glückwünschen überhäufen.

Bereits vor einer Woche hatten die beiden Turteltauben mit ihren Followern geteilt, dass die Geburt kurz bevorsteht. Gustav berichtete auf Instagram offen darüber, dass bei der TV-Darstellerin die Fruchtblase geplatzt sei. "Wir befinden uns jetzt als Familie im Krankenhaus und nehmen uns ganz bewusst Zeit, um anzukommen, durchzuatmen und Ruhe zu finden", erklärte der Influencer damals. Für Anne und Gustav stand in diesen aufregenden Stunden vor allem die Zeit zu dritt im Fokus. "Uns geht es gut. Macht euch bitte keine Sorgen", beruhigte er schon da seine Community.

Imago Anne Menden und Gustav Masurek auf dem roten Teppich der Bertelsmann Party 2025

Instagram / annemenden Anne Menden und Gustav Masurek, Dezember 2025

RTL / Rolf Baumgartner Anne Menden und Gustav Masurek