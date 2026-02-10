Lindsey Vonn enthüllt wahren Grund für Sturz bei Olympia

Lindsey Vonn (41) hat sich nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026 nun selbst zu Wort gemeldet. Auf Instagram erklärte die ehemalige Skirennfahrerin, dass sie bei der Abfahrt im italienischen Cortina d'Ampezzo eine komplexe Schienbeinfraktur erlitten habe. Die Verletzung, bei der das Schienbein in mehrere Teile zerbrach, sei stabil, müsse jedoch mit mehreren Operationen behandelt werden. Auch wenn Lindsey bereits mit einem Kreuzbandriss angetreten war, stellte sie klar, dass dieser nichts mit ihrem Sturz zu tun hatte. "Ich war einfach 12 Zentimeter zu eng auf meiner Linie, mein rechter Arm hakte im Tor ein, drehte mich und führte zu meinem Sturz", schrieb Lindsey.

Lindsey, die erst Monate vor den Spielen aus dem Ruhestand zurückgekehrt war, zeigte sich trotz des schmerzlichen Ergebnisses reflektiert. Ihr Traum, nochmals um eine olympische Medaille zu kämpfen, sei nicht so zu Ende gegangen, wie sie es sich erträumt hatte, erklärte sie in ihrem Post. Doch betonte sie: "Ich bereue nichts." Sie sprach davon, dass der Start in der Abfahrt bereits ein persönlicher Sieg gewesen sei und riskantes Handeln zum Leben gehöre – im Sport wie auch abseits davon. Begleitet von zahlreichen Genesungswünschen prominenter Persönlichkeiten wie Reese Witherspoon (49) und Natalie Portman (44), rief sie ihre Fans dazu auf, immer den Mut zu haben, große Träume zu wagen, wie E! Online berichtet.

Bereits in der Vergangenheit hat Lindsey mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie auch nach schweren Rückschlägen zurückkommen kann. Mit einer beeindruckenden Karriere, inklusive eines Olympiasiegs und mehrfacher Weltmeisterschaftsmedaillen, gehört sie zu den erfolgreichsten Skirennläuferinnen der Geschichte. Wie schon nach anderen schweren Verletzungen wird Lindsey nun vermutlich längere Zeit mit der Rehabilitation verbringen. Doch ihre Entschlossenheit bleibt ungebrochen, wie sie in ihren Aussagen deutlich machte. "Das Leben ist zu kurz, um keine Chancen zu ergreifen", schrieb sie ihren Anhängern mit auf den Weg. Diese inspirierende Einstellung hat Lindsey sowohl auf der Piste als auch bei den Menschen, die sie bewundern, zu einer wahren Kämpfernatur gemacht.

Getty Images Lindsey Vonn bei der Streckenbesichtigung in Crans-Montana

Getty Images Lindsey Vonn im Super-G beim Weltcup in Tarvisio, Italien, am 18. Januar 2026

Getty Images Lindsey Vonn, Sportlerin