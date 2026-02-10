Trailer zu Steven Spielbergs neuem Film wirft Fragen auf

Alien-Alarm in Hollywood: Steven Spielberg (79) kehrt am 11. Juni 2026 mit seinem neuen Sci-Fi-Epos "Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit" in die deutschen Kinos zurück – und der erste Trailer sorgt bereits für ordentlich Gänsehaut. Die Story ist so mysteriös wie genial: Außerirdische nehmen Kontakt zur Erde auf, indem sie die Körper von Menschen kontrollieren – darunter eine Wetterreporterin, gespielt von Emily Blunt (42). Neben Emily versammelt Spielberg für diesen Blockbuster einen Mega-Cast um Josh O’Connor, Colin Firth (65) und Colman Domingo (56), während hinter den Kulissen laut Moviepilot Drehbuch-Legende David Koepp (62) und Starkomponist John Williams (94) für die richtige Stimmung sorgen.

Doch was genau führen die Besucher aus dem All im Schilde? Der Teaser lässt die Fans mit vielen Rätseln zurück: Die Wettermoderatorin spricht plötzlich in unheimlichen, fremden Zungen live im TV, während Tiere sich völlig unberechenbar verhalten. Das Studio hält die Fantasie der Fans bewusst auf Trab. Die offizielle Logline, die unter anderem von Deadline und dem Magazin Just Jared zitiert wird, lautet: "Wenn du herausfinden würdest, dass wir nicht allein sind – wenn es dir jemand zeigen würde, es dir beweisen würde: Würde dir das Angst machen? Diesen Sommer gehört die Wahrheit sieben Milliarden Menschen. Wir nähern uns dem … Disclosure Day." Konkrete Details zur Handlung bleiben aber streng geheim, auch wenn die Bilder im Trailer klar in Richtung Außerirdische und Invasion deuten.

Nach Klassikern wie "E.T." und "Krieg der Welten" beweist Spielberg einmal mehr, dass er der Master of Sci-Fi ist. Der Teaser endet mit dem ersten echten Blick auf eine fliegende Untertasse, was die Vorfreude der Fans ins Unermessliche steigen lässt. Dass er nach 18 Jahren wieder mit Indiana Jones-Autor David Koepp zusammenarbeitet, verspricht ein cineastisches Highlight der Extraklasse. Viele sind sich sicher: Dieser Film wird 2026 die Säle füllen.

Getty Images Steven Spielberg

Imago Emily Blunt und Josh O’Connor in einer Szene aus Steven Spielbergs "Disclosure Day" (2026)

Getty Images John Williams und Steven Spielberg, Juni 2016