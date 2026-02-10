Serkan Yavuz schwieg, damit Ex Samira mehr Anrufe bekommt

Serkan Yavuz (32) hat im Podcast "unREAL" offengelegt, warum er sich während des Wirbels um den Dschungelcamp-Sieg von Gil Ofarim (43) öffentlich zurückhielt. Der Reality-TV-Star sprach in der neuen Folge darüber, dass er trotz laufender Debatte bewusst schwieg, um das Zuschauervoting nicht zu beeinflussen. Der Zeitpunkt ist brisant: Kurz nach dem Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" erklärte Serkan, dass er aus Rücksicht auf seine Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) keinen Kommentar abgab. Sein Gedanke: Jede Spitze gegen Gil hätte bei Teilen des Publikums Trotz ausgelöst – und damit Samiras Chancen im Telefonvoting geschmälert.

Konkret formulierte es Serkan so: "Wenn ich meinen Mund aufgemacht hätte, hätten die Leute mit Absicht für ihn angerufen, weil sie mich nicht mögen – deswegen wollte ich vermeiden, dass Samira vielleicht weniger Stimmen wegen meiner Aktion bekommt, und deswegen habe ich einfach meinen Mund gehalten." Die Aussage zeigt, wie sehr er die Dynamik in Fan-Communities einkalkulierte. Serkan beschreibt, dass seine Person in Social-Media-Debatten oft polarisiert und er befürchtete, ein öffentlicher Angriff auf Gil würde als Steilvorlage wirken. Stattdessen entschied er sich zum Stillhalten – mit Blick auf Samiras Final-Tage im Camp und auf die heikle Stimmungslage nach dem Sieg des Sängers.

Samira hatte sich im Verlauf der Staffel eine starke Fangemeinde erarbeitet und stand am Ende im großen Showdown um die Krone. Hinter den TV-Kulissen gelten Serkan und Samira trotz Trennung als eingespieltes Team, wenn es um öffentliche Auftritte und ihre Community geht. Beide kennen das Reality-Geschäft seit Jahren und setzen privat auf klare Absprachen, um Konflikte vor laufenden Kameras zu vermeiden. Während Samira im Camp mit Nahbarkeit und Ruhe punkten konnte, beobachtete Serkan die Wellen, die das Finale schlug, offenbar bewusst aus der Distanz – eine Entscheidung, die nun erklärt, warum er ausgerechnet in den heißesten Tagen der Debatte so leise blieb.

Collage: Instagram, Getty Images Samira Yavuz und Serkan Yavuz, Realitystars

RTL Die Finalisten Samira Yavuz, Hubert Fella und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025