Diese strengen Datingregeln soll Lewis Hamilton haben

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) haben ihre Romanze am Sonntag beim Super Bowl in Kalifornien erstmals ganz öffentlich gemacht – nachdem die beiden zuletzt in London und Paris bei mehreren Dates gesichtet worden waren. Arm in Arm auf der Tribüne, lächelnd und vertraut: Bilder, die Fans in Aufruhr versetzten und sofort Spekulationen befeuerten, ob Kim, die vierfache Mutter, in dem Formel-1-Star den Richtigen gefunden hat. Selbst Kris Jenner (70) zeigte sich euphorisch und erklärte laut Szenemeldungen, ihre Tochter sei bereit, "die Liebe ihres Lebens" zu heiraten. Doch hinter den Kulissen soll Lewis klare Regeln für Beziehungen haben, die keinen Spielraum lassen – zwei Punkte, an denen er nach Berichten konsequent festhält und die für Kim zur echten Bewährungsprobe werden könnten.

Denn laut Daily Mail hat Lewis "kein Verlangen, Vater oder Stiefvater zu werden" – auch wenn er sich mit Kims vier Kindern, die sie mit Ex-Mann Kanye West (48) großzieht, gut verstehen soll. Ein Insider beschreibt gegenüber dem Blatt die persönlichen Grenzen des Rennfahrers so: "Lewis setzt sehr klare persönliche Grenzen, wie ernst Beziehungen werden dürfen." Weiter heißt es: "Er ist in einer Phase seines Lebens, in der er bewusst sein Leben einschränkt und nicht erweitert. Sein Fokus liegt auf seinem Erbe in der Formel 1 und seinen geschäftlichen Unternehmungen. Er strukturiert sein Privatleben so, dass es das schützt. Das Ungleichgewicht ist, dass er es gewohnt ist, dass sich Beziehungen um sein Leben drehen und nicht umgekehrt." Schon 2021 sagte Lewis über Prioritäten im Gespräch mit Journalisten: "Wenn ich ein Kind hätte, hätte ich alle Augen auf ihn oder sie gerichtet, weil ich Kinder liebe… Aber jetzt ist das einzige Ziel, die Weltmeisterschaften zu gewinnen." Zudem heißt es, er habe "kein Interesse", seinen Lebensmittelpunkt nach Los Angeles zu verlegen – schwierig für Kim, die wegen ihrer Kinder in den USA gebunden ist. Auch Auftritte in The Kardashians soll Lewis nach Mirror-Angaben nicht planen; sein öffentliches Bild halte er streng unter Kontrolle.

Abseits der Schlagzeilen pflegt Lewis ein enges Verhältnis zu seiner Familie und schwärmt häufig davon, Onkel zu sein – genau dort, so berichten Freunde, begännen und endeten seine Fürsorgeinstinkte. Kim wiederum setzt in ihrem Alltag auf ein starkes Familiennetzwerk, das Mutter Kris seit Jahren orchestriert. In ihrem frisch umgebauten Haus in Kalifornien erzählte der Reality-Star ihrer Mutter, sie "manifeste" einen künftigen Partner – sogar ein eigener Kleiderschrank für "ihn" sei bereits eingeplant. In der Liebe sucht Kim nach eigener Aussage das Echte und Beständige, während sie beruflich jede Facette ihres Lebens vor der Kamera teilt. Lewis hält sein Privatleben traditionell diskreter, lässt aber besondere Momente zu – zuletzt beim Super Bowl, wo laut Lippenlesern sogar das Treffen mit seiner Mutter in Aussicht gestellt wurde. Zwei Welten, die sich derzeit auf Augenhöhe annähern, mit klaren Grenzen auf seiner Seite und großem Herz auf ihrer.

Getty Images Lewis Hamilton, im Mai 2025

Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

IMAGO / Eibner Kris Jenner und Lewis Hamilton, Mai 2018