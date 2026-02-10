Serkan Yavuz ist sicher: Dschungelcamp 2027 läuft ähnlich ab

Serkan Yavuz (32) nimmt kein Blatt vor den Mund: In der neuen Folge seines Podcasts "unREAL" spricht der Realitystar über das kontroverse Dschungelcamp-Finale, in dem Sänger Gil Ofarim (43) zum Dschungelkönig 2026 gekrönt wurde. Gleichzeitig wirft er einen Blick nach vorne auf die Staffel 2027. Während er über die Show spricht, wird schnell klar, wie wenig Hoffnung Serkan auf einen Lerneffekt beim Publikum hat. Er rechnet fest damit, dass die kommende Ausgabe im australischen Busch wieder ähnlich ablaufen wird – mit denselben hitzigen Diskussionen vor den Bildschirmen und denselben emotionalen Aufregern. Seine deutlichen Worte richten sich vor allem an die Zuschauer, die das Format Jahr für Jahr verfolgen.

"Ich verstehe es manchmal nicht, wie man so blöd sein kann", echauffiert sich Serkan. Laut dem The 50-Star haben paradoxerweise genau die, die sich am lautesten über Gil beklagt haben, ihm am Ende die Krone ermöglicht. Er beklagt, wie viele "missgünstige" und "sensationsgeile" Menschen es gebe. Seiner Meinung nach trage die Lust an Skandalen dazu bei, dass sich Dynamiken wiederholen. Der Ex von Dschungel-Prinzessin Samira Yavuz (32) legt nach: "Und kleiner Spoiler an dieser Stelle, 2027 wird eventuell das Gleiche wieder passieren, wenn alle wieder einschalten und sich wieder darüber aufregen – wirklich an Dämlichkeit nicht mehr zu übertreffen."

Gils Sieg hatte am Sonntagabend für gemischte Reaktionen in Medien und Netz gesorgt. Seine Fans feierten den Sieg als Widerstand gegen die Hetze, die er in den vergangenen Wochen und Monaten in der Öffentlichkeit erlebt hat. Gleichzeitig hetzten sie selbst gegen das Leipziger Hotel, in dem Gils Davidstern-Skandal einst begonnen hatte, und hinterließen massenweise schlechte Bewertungen. Viele kritische Zuschauer zeigten sich aber auch entsetzt über Gils Triumph im Finale, ebenso wie zahlreiche Prominente – darunter auch Ex-Dschungelkönigin Lucy Diakovska (49).

ProSieben, Joyn Serkan Yavuz bei "Das große Promi-Büßen"

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

RTL Die Finalisten Samira Yavuz, Hubert Fella und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026