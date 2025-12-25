Devon Werkheiser äußert sich zu obdachlosem Ex-Co-Star Tylor

Devon Werkheiser (34) hat sich jetzt zu den erschütternden Aufnahmen geäußert, die seinen früheren Nickelodeon-Kollegen Tylor Chase obdachlos auf den Straßen von Los Angeles zeigen. In dem viralen TikTok-Clip wurde der einstige "Neds ultimativer Schulwahnsinn"-Darsteller von Passanten erkannt, angesprochen und gefilmt. Gegenüber TMZ sagte Devon nun: "Tylor war ein sensibler, süßer und freundlicher Junge. Es ist herzzerreißend, ihn so zu sehen." Er betonte, dass er Tylor seit dem Ende der Serie vor fast 20 Jahren nicht mehr gesehen habe und ihn die aktuellen Umstände tief bewegten.

Devon machte zugleich deutlich, dass bloßes Geldgeben in einem solchen Fall keine Lösung sei. "Es ist ein täglicher, steiler Weg, wieder auf Kurs zu kommen. Es braucht viel Unterstützung, Geduld und Zeit", erklärte er gegenüber TMZ. Nach Angaben der Polizei werde Tylor wiederholt Hilfe in Form von Unterkünften, Suchttherapie und psychiatrischer Unterstützung angeboten, diese lehne er bislang jedoch ab. Devon kritisierte außerdem, dass Unbeteiligte Tylor für Klicks filmen, zeigte sich aber dankbar, wenn die Aufmerksamkeit echte Hilfe mobilisiert: "Meine einzige Hoffnung ist, dass durch diese Aufmerksamkeit jemand mit echtem Verständnis und Ressourcen einspringt." Soweit Devon weiß, habe Tylor zudem Verwandte in der Nähe, die sich um ihn kümmern und versuchen, ihn zu unterstützen.

Tylor wurde vielen Fans als Martin Qwerly aus der Nickelodeon-Serie "Neds ultimativer Schulwahnsinn" bekannt, während Devon als Ned Bigby zum Teen-Star wurde. Auch die Co-Darsteller Lindsey Shaw und Daniel Curtis Lee sprachen in ihrem gemeinsamen Podcast "Ned's Declassified Podcast Survival Guide" über die Situation und bezeichneten sie als "beängstigend". Tylor ist zudem nicht der einzige Kinderstar des Senders, dessen Weg nach dem frühen Ruhm steinig verlief. Auch ehemalige Stars wie Amanda Bynes (39) rückten in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen. Devon fasste jetzt gegenüber TMZ zusammen: "Wir alle wünschen uns ein Happy End."

Getty Images Devon Werkheiser bei einem Special-Event zu "Night Swim" 2024

TikTok / ricecrackerspov Kinderstar Tylor Chase auf der Straße in Los Angeles

Getty Images Lindsey Shaw, Devon Werkheiser und Daniel Curtis Lee bei den Kids Choice Awards 2005