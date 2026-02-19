Ant und Renée Zellweger verklagt wegen Unfall in Mietshaus

Renée Zellweger (56) und ihr Freund Ant Anstead (46) stehen vor Gericht. Eine Frau namens Tracey Bryn Belland hat die Schauspielerin und den Moderator verklagt, weil sie sich bei einem Besuch im August 2024 in deren Mietwohnung in Laguna Beach, Kalifornien, verletzt haben soll. Wie TMZ berichtet, stürzte Tracey auf der Terrasse des Hauses, das Ant zu diesem Zeitpunkt gemietet hatte. Dabei sei sie über einen dünnen Teppich gestolpert, der über ein Loch im Boden gelegt worden war. Durch die unebene Oberfläche sei sie zu Fall gekommen und habe sich am rechten Knie verletzt. Die Klage wurde Anfang Februar eingereicht.

Tracey gibt an, dass sie sich wegen ihrer Verletzungen in Behandlung begeben musste und bis heute unter Schmerzen durch den Sturz leide. In ihrer Klage fordert sie Schadensersatz in nicht genannter Höhe sowie eine Entschädigung für medizinische und weitere Kosten. Renée und Ant haben laut TMZ alle Vorwürfe zurückgewiesen, für die Verletzungen verantwortlich zu sein. Die beiden behaupten, dass Tracey ihre Verletzungen durch eigene Fahrlässigkeit selbst verursacht habe. Zudem hat der Eigentümer des Hauses, den Tracey ebenfalls als Beklagten benannte, eine Gegenklage gegen das Paar eingereicht. Er macht geltend, dass Renée und Ant dafür verantwortlich seien, Tracey den Gefahren vor Ort ausgesetzt und sie nicht gewarnt zu haben. Sollten Tracey Schadenersatzzahlungen zugesprochen werden, müssten diese von der Schauspielerin und ihrem Freund übernommen werden, so seine Argumentation.

Das Verfahren ist laut Online-Gerichtsakten derzeit noch nicht abgeschlossen – Renée und Ant müssen also noch etwas länger zittern. Die beiden sind seit 2021 ein Paar. Der TV-Moderator hat drei Kinder aus früheren Beziehungen mit in ihr Leben gebracht. Die Oscarpreisträgerin, die durch ihre Rolle in der "Bridget Jones"-Filmreihe weltweit bekannt wurde, hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Anzeige Anzeige

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im April 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Renée Zellweger bei der "Bridget Jones: Mad About the Boy"-Premiere in New York City

Anzeige Anzeige