Am Limit: Emmy Russ droht bei "#CoupleChallenge" mit Abbruch

Bei #CoupleChallenge liegen bei Emmy Russ (26) die Nerven völlig blank: In der aktuellen Folge eskaliert ein Streit zwischen ihr und ihrem Teampartner Samuel Sohebi so heftig, dass die 26-Jährige sogar mit einem Abbruch der Show droht. In einem Doppel-Interview keifen sich die beiden minutenlang an und werfen sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf. Schließlich reißt der Influencerin der Geduldsfaden: Sie verlässt wutentbrannt den Interviewraum und erklärt mit brüchiger Stimme: "Ich lasse mich nicht mehr unterkriegen, das ist vorbei." Als Samuel ihr folgt, setzt sich der Streit vor den Zelten fort. Im Interviewraum schüttet Emmy der Produktion dann ihr Herz aus. "Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann ehrlich nicht mehr", sagt sie völlig aufgelöst. Dann die klare Ansage an das Team hinter der Kamera: "Leute, also es funktioniert nicht mehr. Wir müssen das abbrechen. Es funktioniert wirklich nicht mehr."

Emmy betont, sie sei bisher "professionell geblieben", wolle aber nicht mehr in Samuels Anwesenheit auf bestimmte Themen antworten, weil er Dinge an andere Kandidaten weitertrage. "Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir gehen", stellt sie gegenüber der Produktion klar. Besonders ein Punkt trifft sie hart: Alles, was ihre Verbindung zu Aleksandar Petrovic (34) betrifft, beantworte sie in Samuels Nähe nicht mehr, "weil er mir in den Rücken fällt, mich hintergeht und das gegen mich verwendet. Er ist für mich gestorben." Im Gespräch mit Mitkandidatinnen Carina Nagel und Chika brechen bei Emmy schließlich alle Dämme: "Ich habe gesagt, es geht nicht mehr. Ich kann mit ihm nicht mehr", schluchzt sie und erklärt, sie habe sich nicht mehr unter Kontrolle und wolle nichts sagen, was sie später bereuen könnte. Am Ende bleibt sie der Show zwar vorerst erhalten, fühlt sich aber sichtbar am Limit.

Die Fronten zwischen Emmy und ihrem Teampartner hatten sich bereits zuvor verhärtet. In der Show eskalierte ein Streit, als der Stylist im Interviewraum behauptete, Aleks meine es nicht ernst mit der Influencerin. Samuel sagte der ehemaligen Beauty & The Nerd-Teilnehmerin, der 34-Jährige habe auf die Frage von Mitstreiterin Zoe Saip (26), ob er sich auch außerhalb der Show eine Zukunft mit ihr vorstellen könne, mit einem klaren "Nein" geantwortet. Für die Reality-Bekanntheit brach damit eine Welt zusammen – sichtlich aufgebracht suchte sie sofort die Konfrontation mit Aleks, um die Wahrheit herauszufinden. Der Temptation Island VIP-Star versuchte, die Situation zu erklären. "Sie hat mich gefragt, ob ich hier intime Sex-Geschichten machen möchte. Und ich habe gesagt, ich lerne dich hier so kennen, wie du bist, und alles, was passiert, passiert. Ich möchte nicht etwas vor der Kamera tun, was wir nachher bereuen. Ich spiele hier keine Spielchen! Ich will keine sinnlosen Bettgeschichten, das habe ich gesagt."

RTLZWEI Emmy Russ, "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Samuel Sohebi und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Emmy Russ, Aleks Petrovic, Zoe Saip und Samuel Sohebi, "#CoupleChallenge" 2026