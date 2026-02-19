Hilary Duff packt über den Streit mit Haylie und Familie aus

Hilary Duff (38) hat in einem Interview mit Glamour seltene Einblicke in ihre angespannten Familienverhältnisse gegeben. Die 38-jährige Schauspielerin und Sängerin spricht offen über die Konflikte mit ihrer Schwester Haylie Duff (41) und ihrem Vater Bob Duff, die sie in zwei Songs ihres neuen Albums "luck...or Something" thematisiert. "Das ist meine Familie. Das sind die Menschen, die einen am meisten beeinflussen, die natürlicherweise den meisten Raum einnehmen", erklärte Hilary dem Magazin. Sie betonte, dass sie ein "sehr kompliziertes Leben" gehabt habe und auch ihre Eltern eine "sehr komplizierte" Dynamik hatten. Auf die Frage, warum sie jetzt darüber spreche, antwortete sie: "Ich denke, ich habe mich jetzt einfach bereit gefühlt."

In dem Song "The Optimist" singt Hilary unter anderem: "Ich wünschte, ich könnte in Flugzeugen schlafen und dass mein Vater mich wirklich lieben würde." Ihre Eltern Bob und Susan hatten sich nach einer jahrelangen rechtlichen Auseinandersetzung im Jahr 2008 scheiden lassen. Bob wurde damals sogar kurzzeitig wegen Missachtung des Gerichts inhaftiert, nachdem er Familienvermögen ohne Genehmigung verkauft hatte. Gegenüber Inside Edition machte er die Karrieren seiner Töchter für das Scheitern seiner Ehe mitverantwortlich, gab aber zu: "Ich war in meiner Ehe untreu. Das tut mir sehr leid und auch die Auswirkung, die das auf die Mädchen hatte." Ein weiterer Song mit dem Titel "We Don't Talk" handelt von der Entfremdung zu ihrer Schwester Haylie. Darin singt Hilary, sie sei "nicht mal sicher, worum es ging". In dem Song spricht sie außerdem von einer "emotionalen Zwangsräumung".

Die Schwestern wurden seit 2019 nicht mehr gemeinsam fotografiert und haben in den vergangenen Jahren auch nicht mehr auf Social Media miteinander interagiert. Weder Hilary noch Haylie haben sich bisher öffentlich zu den Gründen für ihre Entfremdung geäußert. Hilary teilte Glamour mit: "Nur weil man in eine Familie hineingeboren wird, bedeutet das nicht, dass sie immer zusammenbleibt. Man kann nur seine eigene Seite und sein Umfeld kontrollieren." Hilary sorgte kürzlich aber für Aufsehen, als sie einen Beitrag von Ashley Tisdale (40) likte, in dem es um deren Essay über eine "toxische" Müttergruppe ging, zu der auch Hilary gehören soll. Die ältere Schwester traf sich anschließend sogar mit Ashley und deren Familie zu einem Abendessen in Malibu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilary und Haylie Duff

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale im November 2024 in L.A.