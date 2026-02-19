Belohnung für Savannah Guthries entführte Mama wurde erhöht

Im Fall der entführten Mutter von "Today"-Moderatorin Savannah Guthrie (54) gibt es eine neue Wendung: Die Belohnung für Hinweise, die zur Festnahme des Entführers führen, wurde auf 200.000 Dollar, also umgerechnet rund 170.000 Euro, verdoppelt. Wie Hello! berichtet, hat ein anonymer Spender 100.000 Dollar zu den bereits vom FBI ausgelobten 100.000 Dollar hinzugefügt. Nancy Guthrie, die 84-jährige Mutter von Savannah, wird nun bereits seit 18 Tagen vermisst. Sie war am 1. Februar von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden, nachdem sie nicht wie gewohnt zum Gottesdienst erschienen war. Bei der Ankunft am Tatort entdeckten Ermittler Blut auf ihrer Türschwelle.

Laut CBS News hat das FBI Fotos und Namen möglicher Verdächtiger im Fall des Mannes, der vor Nancys Haus gefilmt wurde. Eine Türklingel-Kamera zeigt ihn am 1. Februar gegen zwei Uhr morgens beim Abmontieren der Kamera – mit Skimaske, schwarzen Handschuhen, großem Rucksack und Pistolenhalterung. Bei der erweiterten Durchsuchung rund um Nancys Haus wurde ein schwarzer Handschuh gefunden, der dem des Mannes im Video ähnelt. Er wurde zur DNA-Analyse eingeschickt, doch es wurde keine Übereinstimmung in der DNA-Datenbank gefunden. Sheriff Chris Nanos arbeitet mit Google, Walmart und Waffengeschäften zusammen, um weiteres Videomaterial und Hinweise zur Herkunft der Ausrüstung zu erhalten.

Nancy war zuletzt am 31. Januar gegen 22 Uhr gesehen worden, als sie von ihrer Tochter Annie und deren Ehemann Tommaso Cioni nach einem Spieleabend nach Hause gebracht wurde. Alle Familienmitglieder, einschließlich Savannah und ihrer Geschwister, wurden von den Behörden als Verdächtige ausgeschlossen. "Die Familie war äußerst kooperativ und zuvorkommend und sind Opfer in diesem Fall", betonte Sheriff Nanos in einer Stellungnahme. Die Ermittler haben zudem ausgeschlossen, dass die 84-Jährige über die Grenze nach Mexiko gebracht wurde, die etwa 110 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt liegt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Savannah Guthrie beim US-Open-Halbfinale, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter

Anzeige Anzeige