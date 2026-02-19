Offiziell: Der Termin für die Reality Awards 2026 steht fest

Reality-Fans können sich den 16. April 2026 jetzt ganz dick im Kalender anstreichen: An diesem Abend feiert RTL+ zum zweiten Mal die großen Reality Awards und holt dafür erneut die Crème de la Crème der deutschen Trash-TV-Szene auf den roten Teppich. Die Awardshow steigt im Frühjahr exklusiv beim Streamingdienst, wie RTL nun bestätigt hat. Moderiert wird der Glamour-Abend wieder von Sophia Thomalla (36) und Dragqueen Olivia Jones (56), die schon 2024 mit frechen Sprüchen, Insiderwissen und jeder Menge Reality-Gossip durch die Show führten. Wer live dabei sein möchte, kann sich bereits jetzt Tickets für das Event sichern. Alle Details zum Vorverkaufsstart gibt es auf der Seite "Die Reality Awards | MyShow".

Mit den Reality Awards will RTL+ nach der unerwarteten Pause im vergangenen Jahr wieder all das feiern, was die Szene im vergangenen Jahr geprägt, überrascht und für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat – von epischem Liebeschaos über heiße Flirts bis hin zu handfestem Beef. Insgesamt werden erneut zahlreiche Kategorien vergeben, in denen sich bekannte Gesichter aus Formaten wie dem Dschungelcamp, Temptation Island oder anderen Reality-Hits Hoffnung auf einen der begehrten Preise machen dürfen. Dass der Abend ein echtes Highlight im Reality-Kalender werden dürfte, zeigte bereits die Premiere im Dezember 2024, als sich unter 760 Gästen jede Menge Stars und Sternchen tummelten.

Besonders für Mike Heiter (33) und seine Frau Leyla hätte der Abend damals kaum erfolgreicher laufen können. Sie wurden nicht nur zum beliebtesten Realitypaar gekürt, sondern siegten auch in der Kategorie "Lovestory des Jahres". Doch auch andere Stars sahnten ordentlich ab. So gingen Marc-Robin Wenz und Asena Neuhoff für ihre Szenen in Are You The One – Reality Stars in Love als Gewinner der "Sexytime des Jahres" hervor. Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) nahmen den Preis für die "Reality-Doku des Jahres" entgegen. Der "Beef des Jahres" wurde von Aleksandar Petrovic (34) und Maurice Dziwak (27) abgeräumt. Claudia Obert (64) und Max Suhr (27) lieferten mit ihrem Auftritt im Sommerhaus der Stars den "Cringe Moment des Jahres", während das Format selbst als "Beliebteste Reality des Jahres" geehrt wurde.

Anzeige Anzeige

RTL Ein Teil der nominierten Realitystars der Reality Awards 2024

Anzeige Anzeige

RTL/Julia Feldhagen Olivia Jones bei den Reality Awards 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Leyla Lahouar und Mike Heiter bei den Reality Awards 2024