Nach Ramsay-Äußerungen: Brooklyn begeistert mit Backkünsten

Brooklyn Peltz-Beckham (26) zeigt sich wieder da, wo er sich derzeit offenbar am wohlsten fühlt: in der Küche. Auf Instagram nahm der älteste Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50) seine Follower jetzt mit, wie er Schritt für Schritt einen rustikalen Sauerteiglaib zubereitet – und blendete dabei die jüngsten Schlagzeilen rund um die Äußerungen von Gordon Ramsay (59) einfach aus. Gordon hatte sich zuvor öffentlich in den Familienstreit zwischen Brooklyn und dessen Eltern eingemischt und dem 26-Jährigen in einem Gespräch mit The Sun geraten, sich an seine Wurzeln zu erinnern. Kurz darauf zog Brooklyn in aller Stille Konsequenzen: Er blockierte den TV-Koch und entfolgte seinen Kindheitsfreunden Jack und Holly Ramsay. Auf ein offizielles Statement verzichtet Brooklyn scheinbar demonstrativ. Statt über den Bruch mit den einstigen Familienfreunden zu sprechen, konzentriert sich der Influencer vor laufender Kamera lieber auf Mehl, Wasser und Co. – und sorgt damit für jede Menge Gesprächsstoff in den Kommentaren.

Gordon hatte die Eltern des Hobbykochs verteidigt und wählte dabei deutliche Worte. "Brooklyn und ich haben ein wenig miteinander geschrieben, unsere Beziehung ist solide. Ich liebe ihn – sein Herz ist unglaublich", sagte er The Sun. "Aber es ist schwer, nicht wahr, wenn man so verliebt ist? Liebe macht blind. Es ist leicht, auf diese Achterbahn aufzuspringen und mitgerissen zu werden. Aber er wird zurückkommen", zeigte sich Gordon sicher. Über David und Victoria sagte er: "Ich habe aus erster Hand gesehen, was für gute Eltern sie sind." Anschließend richtete er sich direkt an Brooklyn: "Er ist entschlossen, seinen eigenen Weg zu gehen, und das respektiere ich. Aber erinnere dich daran, woher du kommst. Und ehrlich, eines Tages wirst du deine Mutter und deinen Vater nicht mehr haben, und das musst du verstehen. Der Groschen wird fallen."

Auf Instagram bekam Brooklyn nach den jüngsten Ereignissen reichlich Zuspruch. Unter seinem Video häuften sich Kommentare wie: "Kopf hoch, Brooklyn. Du hast sehr viele Menschen in deiner Ecke, die dir die Daumen drücken!" Und weiter: "Du blühst offensichtlich auf und wir lieben es, das zu sehen." Auch auf diese und ähnliche Kommentare reagierte Brooklyn bislang nicht. Er ignoriert das Thema und lenkt den öffentlichen Fokus lieber auf seine Backkünste.

IMAGO / Cover-Images Brooklyn Beckham, September 2025

Getty Images Brooklyn und David Beckham mit Gordon Ramsay, 2011

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025