Amanda Bynes dementiert Anschuldigungen gegen Dan Schneider

Amanda Bynes (39) hat ein virales TikTok-Video, das schwere Anschuldigungen gegen den Produzenten Dan Schneider erhebt, als komplett erfunden zurückgewiesen. Das Video behauptet, Amanda sei im Alter von 13 Jahren von Dan schwanger geworden. Die Schauspielerin stellt gegenüber TMZ klar, dass der Clip nicht von ihr stammt und Zusammenschnitte ihrer Social-Media-Videos manipulativ verwendet wurden. "Das sind alles Lügen für Klicks", erklärte sie dazu. In dem gefälschten Video wurde unter anderem eine ihrer Instagram-Stories aus dem Kontext gerissen und mit weiteren bearbeiteten Ausschnitten kombiniert.

Die falschen Vorwürfe tauchten kurz nach der Veröffentlichung der Doku "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" im Jahr 2024 auf. In der Dokumentation wurden Dans problematisches Verhalten und seine engen Beziehungen zu jungen Darstellern an seinen Sets thematisiert. Früheren Teammitgliedern zufolge war Dan Amanda besonders zugeneigt, und sie erinnerten sich an Momente, in denen Amanda ihm auf dem Set von "The Amanda Show" Nackenmassagen gab. Dan äußerte später, dass er solche Aktionen in der Öffentlichkeit sehr bereue und sie als unangebracht anerkenne. Dennoch hat er die Anschuldigungen aus der Doku vehement abgelehnt und sogar rechtliche Schritte eingeleitet.

Amandas enge Zusammenarbeit mit Dan war bereits früher Gegenstand von Spekulationen, besonders als die Schauspielerin als Teenager versuchte, sich von ihren Eltern zu emanzipieren. Dan erklärte 2024 auf seinem YouTube-Kanal, dass er Teil von Amandas Team war, das sie bei diesem Vorhaben unterstützte, welches letztlich jedoch scheiterte. Amanda selbst hat in der Vergangenheit mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt, sich aber immer wieder öffentlich zu ihrer Gesundheit und ihrem Privatleben geäußert – nun auch ein weiteres Mal, um klarzustellen, dass derzeitig kursierende Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen.

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes im Mai 2020

Getty Images Dan Schneider, 2011

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin