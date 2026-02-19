Mia Goth erstmals nach Trennung von Shia LaBeouf gesehen

Mia Goth (32) zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit: In Los Angeles wurde die Schauspielerin am Mittwoch erstmals gesichtet, seit bekannt wurde, dass ihre Ehe mit Shia LaBeouf (39) bereits im vergangenen Jahr geendet haben soll. Während Shia aktuell wegen einer Festnahme nach einer Bar-Schlägerei in New Orleans für Schlagzeilen sorgt, setzte Mia auf einen ruhigen Tag an der frischen Luft. Fotos, die unter anderem der Daily Mail vorliegen, zeigen sie in einem lässigen navyblauen Mantel und mit einem auffälligen roten Hut, bevor sie zu einem entspannten Ausritt auf ein Pferd stieg. Die 32-Jährige wirkte konzentriert auf ihr Freizeitprogramm, während ihr Ex-Mann im Zusammenhang mit den Vorfällen beim Mardi-Gras-Festival in den USA mit der Polizei zu tun hat.

Wie US-Medien berichten, ist damit nun offiziell, was sich offenbar schon länger hinter den Kulissen abgespielt hat: Die turbulente Beziehung von Mia und Shia, die sich 2012 am Set von "Nymphomaniac: Vol. II" kennengelernt hatten, ist nach rund neun Jahren Ehe beendet. Das frühere Paar hatte 2016 in Las Vegas geheiratet, sich 2018 getrennt und einige Zeit später wieder zusammengefunden. 2022 wurde bekannt, dass Mia schwanger ist, kurz darauf kam die gemeinsame Tochter Isabel zur Welt. Während Mia nun in Kalifornien dem Reitsport nachgeht, wurde Shia in New Orleans laut New Orleans Police Department wegen einfacher Körperverletzung angeklagt, nachdem es vor und vor allem außerhalb einer Bar im French Quarter zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen gekommen war.

Die Beziehung der beiden verlief alles andere als glatt. Bereits 2015 wurden Mia und Shia während eines heftigen Streits gefilmt, und ihre erste Trennung 2018 erfolgte laut Berichten einvernehmlich. Während ihrer Trennung war Shia von 2018 bis 2019 mit der Sängerin FKA Twigs (38) zusammen, die ihn später wegen sexuellen, physischen und emotionalen Missbrauchs verklagte. Die Klage, die auf 6 Millionen Euro Schadenersatz abzielte, wurde im Juli vergangenen Jahres außergerichtlich beigelegt. Abseits des Rampenlichts führte Mia lange ein eher zurückgezogenes Privatleben und konzentrierte sich auf ihre Arbeit und ihre kleine Familie, während Shia immer wieder mit persönlichen Problemen und juristischen Auseinandersetzungen zu tun hatte. Wie die beiden ihre Elternrolle nach der Trennung organisieren, ist bisher nicht bekannt, Details dazu halten sie aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Mia Goth, Model

Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf im Oktober 2014