Offiziell: Das ist die "Sing meinen Song"-Besetzung 2026

Die 13. Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" nimmt Formen an: Vox hat jetzt offiziell verkündet, welche Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr ihre Hits austauschen werden. Mit dabei sind Italo-Disco-Pop-Sänger Giovanni Zarrella (47), Singer-Songwriter Mark Forster (43), Punk-Rock-Sängerin Ina Bredehorn alias Deine Cousine, Rock-Sänger Der Graf von Unheilig, Singer-Songwriterin und Frida Gold-Frontfrau Alina Süggeler (40) sowie Schlager-Rapper Tream. Gastgeber Johannes Oerding (44) führt die prominente Runde erneut durch die emotionalen Abende.

Doch das ist noch nicht alles: Als besonderes Highlight werden Klaus Meine und Rudolf Schenker (77) von den Scorpions als Special Guest für einen Abend mit von der Partie sein und ihre größten Hits ins Tauschkonzert-Abenteuer einbringen. Zum Release der Staffel wird noch nichts Genaueres verraten – jedoch soll die Ausstrahlung bereits im Frühjahr bei VOX und auf RTL+ stattfinden. Fans der Musiker müssen sich also nicht mehr allzu lang gedulden.

"Sing meinen Song" lief 2014 erstmals im deutschen TV und gilt seither als Zuschauerliebling. Jeder Folge zeigt dabei einen Abend, der einem der Künstler gewidmet ist. Die anderen performen – jeweils im eigenen Stil – ein Lied dieses Künstlers, live und als kreative Coverversion. Dabei wird es oft sehr emotional. In der Vergangenheit stellten sich Stars wie Tim Bendzko (40), Joy Denalane (52), Clueso (45), Nico Santos (33) und Wincent Weiss (33) der Challenge.

