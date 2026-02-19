Bruce Willis' Ehefrau legt Fokus auf ihre eigene Gesundheit

Emma Heming (47) spricht offen darüber, wie sie es schafft, ihrem an Demenz erkrankten Ehemann Bruce Willis (70) zur Seite zu stehen und dabei ihre eigene Gesundheit nicht zu vergessen. Im Gespräch mit dem Magazin People erzählte das Model jetzt, dass sie sich ganz bewusst stärker um sich selbst kümmern will. "Mir ist klar geworden, dass es unmöglich ist, sich um die Menschen zu kümmern, die wir lieben, wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern und keine Zeit für unsere Gesundheit und unsere Hobbys finden", konkretisierte sie ihre Gedanken. Emma lebt mit dem Schauspieler in Los Angeles und koordiniert gemeinsam mit einem Pflegeteam seinen Alltag. Dennoch achtet Emma darauf, regelmäßig eigene Auszeiten zu nehmen – und trägt diese inzwischen genauso konsequent in ihren Kalender ein wie Termine für die Pflege.

Hintergrund für Emmas neuen Fokus auf die eigene Gesundheit sind frühere Beschwerden rund um ihre eigene Gehirngesundheit, die von Ärzten kaum ernst genommen worden seien. Gerade deshalb wolle sie jetzt "tiefer graben und sich ein bisschen mehr für sich selbst einsetzen". Im Interview machte sie deutlich, dass Frauen ihre Bedürfnisse häufig hinten anstellen – ein Muster, das sie bewusst durchbrechen möchte. Die Betreuung von Bruce habe ihr zudem vor Augen geführt, wie belastet pflegende Angehörige sind: In ihren Recherchen stieß sie auf Zahlen, nach denen rund 40 Prozent der Pflegenden eigene Arzttermine vernachlässigen und manche sogar früher sterben als die Personen, die sie versorgen. "Das ist für mich eine Erinnerung daran, auf mich selbst zu achten und hoffentlich auch andere Menschen, ob Pflegekräfte oder nicht, darüber aufzuklären, wie wichtig es ist, sich um sich selbst zu kümmern", erklärte sie gegenüber dem Magazin. Um nicht in die Gefahrenspirale zu geraten, plant Emma heute feste Pausen ein. Sie trägt sich Erinnerungen in ihren Kalender ein, damit sie sich vom Bildschirm löst, an die frische Luft geht und ihre persönlichen To-dos für die Gehirngesundheit abhakt. "Ich denke zuerst an mein Gehirn, und der Rest meines Körpers profitiert davon", betonte sie.

Bruce und Emma sind seit 2009 verheiratet und gemeinsame Eltern der Töchter Mabel und Evelyn. Die Familie hatte 2022 erstmals öffentlich gemacht, dass der 70-Jährige wegen einer Aphasie seine Schauspielkarriere beenden musste. Ein Jahr später folgte die Diagnose frontotemporale Demenz. Der Actionstar lebt mittlerweile in einem betreuten Zuhause in Los Angeles, wo er rund um die Uhr Unterstützung erhält und sichtlich aufblüht. Emma besucht ihn dort regelmäßig zusammen mit den beiden Töchtern. Auch Bruces Ex-Frau Demi Moore (63), mit der er drei erwachsene Töchter hat, hält weiterhin Kontakt zur Familie und gab in der Vergangenheit ebenfalls Updates über seinen Gesundheitszustand.

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming im November 2025

Instagram / demimoore Bruce Willis und seine Frau Emma Heming im März 2025

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming mit ihren Töchtern, Juli 2025