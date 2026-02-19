Schussverletzung: Todesursache von Peter Greene steht fest

Neue traurige Details zum Tod von Schauspieler Peter Greene sind jetzt bekannt geworden. Der "Pulp Fiction"-Star, der im Dezember tot in seiner Wohnung in Manhattan aufgefunden wurde, starb durch eine Schussverletzung. Wie das Office of the Chief Medical Examiner in New York City gegenüber TMZ mitteilt, wurde sein Tod als Unfall eingestuft. Demnach schoss sich der Schauspieler versehentlich in die linke Achselhöhle, wobei die Kugel eine wichtige Arterie verletzte, die den Arm, den Ellbogen, den Unterarm und die Hand mit Blut versorgt. Peter wurde 60 Jahre alt.

Der Schauspieler war Mitte Dezember in seinem Apartment gefunden worden, nachdem ein Nachbar die ganze Nacht über Musik aus Peters Wohnung gehört hatte. Als niemand auf das Klopfen an der Tür antwortete, verständigte der Nachbar die Polizei. Die Beamten führten daraufhin eine Kontrolluntersuchung durch und fanden Peter tot in seiner Wohnung vor. Die genauen Umstände des tragischen Unfalls wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Peter wurde in den 90er-Jahren durch seine markanten Schurkenrollen bekannt und arbeitete mit einigen der größten Namen Hollywoods zusammen. Besonders glänzte er an der Seite von Jim Carrey (64) in der Komödie "Die Maske", in der er den Gangster Dorian Tyrell verkörperte. Daneben wirkte er in zahlreichen weiteren bekannten Filmen mit, darunter "Pulp Fiction", "Die üblichen Verdächtigen", "Training Day" und "Der Kautions-Cop". Mit seinen eindrucksvollen Darstellungen hinterließ der Schauspieler einen bleibenden Eindruck in der Filmwelt.

Imago Peter Greene in New York City, 2010

Imago Peter Greene in einer Szene aus dem Film "The Mask" (1994)

