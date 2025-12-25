Jimmy Carr enthüllt wahren Grund für seine Schönheits-OPs

Jimmy Carr hat enthüllt, dass der Tod seiner Mutter im Jahr 2001 eine entscheidende Rolle in seiner heutigen Lebensweise spielt. In einem offenen Gespräch im Podcast "The Rosebud with Gyles Brandreth" erklärte der Comedian, wie der Verlust seiner Mutter, die an den Folgen einer gesundheitlichen Erkrankung starb, ihn nachhaltig geprägt hat. "Meine Mutter hat nicht auf sich geachtet, war vielleicht etwas übergewichtig", teilte Jimmy mit. Er sagte weiter: "Ich achte sehr darauf, mich in Form zu halten, um nicht jung zu sterben, wie sie es tat." Neben einer strengen Diät setzt der TV-Star auch auf kosmetische Eingriffe, die er als "ein wenig süchtig machend" bezeichnet.

Jimmy, der sich immer wieder selbstironisch zeigt, scherzte kürzlich bei Virgin Radio: "Mein Gesicht ist wie der Besen von Trigger. Sehr wenig vom Original ist noch da." Der 53-Jährige gab zu, dass er sich zahlreichen Behandlungen wie Botox, Fillern, Veneers und einer Haartransplantation unterzogen hat. Besonders die Arbeiten an seiner Haarlinie erläuterte er mit Humor: "Es funktioniert! Aber jetzt sehe ich aus, als würde ich gleich wie Tim und Struppi durchstarten." Auch in anderer Hinsicht hat das Älterwerden seine Spuren hinterlassen. Jimmy erklärte, dass der ständige Blick in den Spiegel aufgrund seiner TV-Auftritte ihn dazu bringt, seinen Look kritischer zu betrachten.

Der frühe Verlust seiner Mutter belastete außerdem den Kontakt zu seinem Vater, was Jimmy ebenfalls offen in dem Podcast thematisierte. "[Ihr Tod] war der Auslöser, aber auch die Pubertät spielte eine Rolle", erklärte er. Als er über seine Teenagerjahre sprach, beschrieb er, wie sich in dieser Phase vieles änderte, einschließlich seines Glaubens. Trotz aller Herausforderungen bleibt der Comedian seinem trockenen Humor treu und macht weder vor sich noch vor seinen Schönheitskorrekturen Halt. "Man sagt, man kann nichts aus einem Stück Mist machen, aber man kann es immerhin in Glitzer einrollen", witzelte Jimmy über seinen Umgang mit chirurgischen Eingriffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Carr bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Carr bei der Stand Up For Heroes-Benefizveranstaltung in New York City, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Carr im Hulu Theater im Madison Square Garden, New York, 2018

Anzeige