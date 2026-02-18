Ungeschminkt: Apple Martins Umgang mit Akne begeistert Fans

Apple Martin (21) hat in einem neuen Video für das Magazin Vogue ihre ungeschminkte Haut gezeigt und dabei offen über ihre Akne gesprochen. Die Tochter von Gwyneth Paltrow (53) und Chris Martin (48) gewährte in dem "Get Ready With Me"-Format ehrliche Einblicke in ihr Leben mit unreiner Haut. "Meine Akne ist nicht super krass, aber sie hat definitiv mein Selbstwertgefühl beeinflusst", erzählte sie vor der Kamera. Zum Glück sei die schlimmste Phase während Corona gewesen, sodass sie es "irgendwie verstecken" konnte. Inzwischen gehe sie entspannter damit um: "Jetzt denke ich mir einfach, ich bin ein Mensch. Was soll ich machen, wenn ich einen Pickel habe? Es ist nicht das Ende der Welt."

Apple verriet außerdem, dass ihre Mutter sich mit ihrem Team der Lifestyle-Marke Goop beraten habe, um ihrer Tochter bei der Akne zu helfen. "Meine Mutter hat mir definitiv Ratschläge gegeben, und – Gott segne sie – sie hat all ihre super Goopy-Leute gefragt, wohin ich gehen sollte", berichtete die 21-Jährige und ergänzte: "Ich war eine Million Mal beim Dermatologen." Ihre eigenen Tipps für Menschen mit Akne fielen pragmatisch aus. "Finde eine gute, entspannte Pflegeroutine und trinke viel Wasser … Und ehrlich, je mehr du dich darüber stresst, desto schlimmer wird es wahrscheinlich werden", erklärte sie und zeigte auf ihre Stirn: "Das hier ist alles Stress." Abschließend fügte sie hinzu: "Ehrlich gesagt denke ich, dass jeder trotzdem hinreißend ist. Wenn du aufwachst und einen neuen Pickel hast, sag einfach: Okay! So wird der heutige Tag eben."

Apples ehrliche Worte kamen bei den Nutzern im Netz gut an. "Das ist so erfrischend und nachvollziehbar und hat mich gerade 1.000.000 Prozent besser wegen meiner Stress-Akne fühlen lassen, danke", schrieb eine Nutzerin auf Instagram. Eine andere Person kommentierte: "Das ist genau die Art von Content, die junge Mädchen brauchen!" Ein weiterer Kommentar lautete: "Das wird so vielen jungen Menschen helfen, die mit Akne zu tun haben. Danke für deine Ehrlichkeit und deine positive Einstellung!" Apple ist die älteste Tochter von Gwyneth und dem Coldplay-Sänger Chris, die von 2003 bis 2016 verheiratet waren. Sie arbeitet als Model, feierte vergangenes Jahr ihr Cover-Debüt und sorgt seitdem meist mit perfekt inszenierten Glamourmomenten für Aufsehen. Doch gelegentlich gibt sie auch Privates preis und spricht offen über alltägliche Themen wie ihre Hautprobleme. Ihre Fans lieben sie gerade dafür. Ihre Offenheit bezüglich ihrer Akne kommt an – und lässt Apples ungeschminkte Botschaft weit über das Badezimmer hinaus wirken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Apple Martin, Tochter von Gwyneth Paltrow

Anzeige Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple Martin und Moses Martin

Anzeige Anzeige

Backgrid/Action Press Apple und Chris Martin mit Dakota Johnson im Dezember 2019