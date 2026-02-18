Durch James Van der Beek: Disney-Star erhält Krebsdiagnose

Christy Carlson Romano, bekannt aus Disney-Produktionen wie "Eben ein Stevens" und als Stimme von "Kim Possible", hat eine niederschmetternde Nachricht erhalten. Die 41-Jährige ließ sich nach dem Tod von James Van der Beek (†48) testen und erfuhr nun, dass bei ihr ein bösartiger Befund vorliegt. Der Schauspieler war Anfang Februar an Dickdarmkrebs verstorben. Daraufhin entschieden sich Christy und ihr Ehemann Brendan Rooney, Vorsorgetests durchführen zu lassen. Während der Test ihres Mannes komplett negativ ausfiel, erhielt die Schauspielerin eine beunruhigende Nachricht. "Der Befund meines Mannes war komplett negativ. Meiner war nicht negativ", teilte sie auf Instagram unter Tränen mit.

James hatte Christy mehrmals persönlich getroffen und beschreibt ihn als "Säule der Gemeinschaft" in Texas, wo beide lebten. Seine Familie habe stets Spenden für Wohltätigkeitsaktionen gesammelt. Sein plötzlicher Tod sei für sie ein schmerzhafter Weckruf gewesen, die eigene Gesundheit nicht mehr als selbstverständlich hinzunehmen. "Der Krebs ist überall", erklärte die Mutter zweier Töchter sichtlich bewegt. In der kommenden Woche soll nun eine Positronen-Emissions-Tomographie zeigen, wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist und ob sie leicht behandelbar ist. "Ich bin nervös und habe ein bisschen Angst", gestand sie ihren Followern. Besonders ihre Töchter Sophia, die gerade ihren siebten Geburtstag feiert, und die neunjährige Isabella treiben sie um.

Krebs ist in Christys Familie kein Unbekannter. Beide Elternteile waren bereits an Krebs erkrankt, ihre Mutter konnte die Krankheit besiegen, ihr Vater verstarb daran. Auch ihre Großmutter mütterlicherseits starb an Lungenkrebs. Christy rang lange mit sich, ob sie ihre Situation öffentlich machen sollte, entschied sich aber bewusst dafür. "Ich habe beschlossen, dass es meine Pflicht ist, darüber zu berichten, damit die Leute sich untersuchen lassen", erklärte sie. Unterstützung erhält sie von ihrem Ehemann Brendan, der ihr unter ihrem Beitrag schrieb: "Du schaffst das, meine wunderschöne Frau. Wir werden eine Lösung finden und jedes Problem bewältigen, das sich dir in den Weg stellt. Ich liebe dich mehr, als ich in Worte fassen kann."

Getty Images Christy Carlson Romano, 13. Dezember 2022

IMAGO / ZUMA Press James Van der Beek, Schauspieler

Getty Images Brendan Rooney und Christy Carlson Romano bei der Eröffnung des ATX TV Festival 2023 in Austin, Texas