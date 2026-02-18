"Fast zu 100 % sicher": Keke Palmer spricht über Sexualität

Keke Palmer (32) hat sich auf Instagram offen über ihre Sexualität geäußert und sich dabei als fast vollständig asexuell bezeichnet. Die 32-Jährige erzählte in einem Post von ihrem Valentinstag, den sie gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihrem Sohn verbracht hat. Anschließend sei sie noch auf der Geburtstagsparty einer Kollegin gewesen. "Absolut nichts Romantisches ist passiert, verrückt, oder?", schrieb die Schauspielerin und fügte hinzu: "Aber ich mag niemanden und ich bin mir fast zu 100 Prozent sicher, dass ich asexuell bin. Ich habe kein Interesse an irgendjemandem, aber ich wünschte, ich hätte es!"

In der Vergangenheit hatte Keke bereits betont, dass sie ihre Sexualität nicht gerne in eine bestimmte Kategorie einordnet. "Ich war immer meine eigene Person, und Sexualität und Identität waren für mich immer verwirrend", erklärte sie 2023. Sie habe sich nie "straight genug" oder "gay genug" gefühlt, auch nicht "Frau genug" oder "Mann genug". Sie habe sich stets wie "eine kleine Mischung aus allem" gefühlt. Mit ihrem neuen Instagram-Beitrag scheint sie nun aber eine klarere Einordnung für sich gefunden zu haben.

Kekes offene Worte lösten online unterschiedliche Reaktionen aus: Während viele User in einem asexuellen Subreddit ihre Ehrlichkeit lobten, äußerten andere Zweifel daran, ob sie den Begriff vielleicht zu locker nutze. Die Schauspielerin, die mit vollem Namen Lauren Keyana Palmer heißt, sorgt jedoch schon länger mit sehr persönlichen Einblicken für Diskussionen – ob zu Identität, Beziehungen oder Lebensmodellen. Erst kürzlich sprach sie auch darüber, wie sie sich eine ideale Ehe vorstellt: mit getrennten Wohnungen, um Freiraum und Nähe besser auszubalancieren. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin arbeitet Keke erfolgreich als Produzentin und Sängerin und bleibt auch privat ein spannendes Gesprächsthema in den sozialen Medien.

Getty Images Keke Palmer, 2023

Getty Images Keke Palmer, 2024

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin