Melina Hoch verrät: Geburt ihres Babys "war nicht so schön"

Melina Hoch (29) ist im Januar zum ersten Mal Mutter geworden und gewährt ihren Fans auf Instagram nun einen ehrlichen Einblick in die Zeit nach der Geburt. Die Realitydarstellerin veranstaltete eine Fragerunde auf der Plattform, bei der ein Nutzer sich einen Geburtsbericht von ihr wünschte. Doch Melina zeigte sich zurückhaltend und erklärte, warum sie auf Details verzichten möchte: "Also an sich habe ich kein Problem, darüber zu sprechen, aber die Geburt war nicht so schön und ich möchte irgendwie nicht, dass Schwangere sich das anschauen und sie dann verunsichert sind. Ich wollte in der Schwangerschaft nie Geburtsberichte hören/lesen", schrieb sie. Damit macht die Influencerin deutlich, dass sie werdende Mütter nicht unnötig beunruhigen will.

Ein anderer Fan wollte von Melina wissen, ob sie ihr Baby stillt und wie das bei ihr funktioniert. Die frischgebackene Mama berichtete offen von den Herausforderungen der ersten Wochen: "Also ich stille voll. Zum Glück hat alles mit der Milchbildung direkt gut funktioniert und auch das kleine Milchmonster hat alles gut gemacht. Ich sage aber auch ehrlich, die ersten 1-2 Wochen waren nicht so schön." Sie schilderte, dass sie teilweise mit ihrem Shirt im Mund dasaß und darauf gebissen habe. Zudem habe sie anfangs sogar zwei bis drei Tage lang blaue Flecken gehabt, zusätzlich zur Brustentzündung, die sie durchmachen musste.

Mittlerweile hat sich die Situation für Melina jedoch deutlich verbessert. Nachdem sich ihre Brüste an das Stillen gewöhnt haben, sei nur noch das Ansaugen kurz unangenehm, ansonsten habe sie keine Schmerzen mehr. "Und ich lieb's, find's einfach so faszinierend, was der Körper so kann und leistet", schwärmte sie. Die Realitydarstellerin zeigt sich beeindruckt von der Leistung, die ihr Körper vollbringt, und hat offenbar trotz der schwierigen Anfangszeit ihre Freude am Stillen gefunden.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, November 2025

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hochs Füße und ihr Baby

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Influencerin