Netflix-Serie gewährt Einblicke in Gordon Ramsays Luxusvilla

Gordon Ramsay (59) gewährt seinen Fans endlich einen ausführlichen Blick in seine aufwendig renovierte Luxus-Villa in London. In seiner sechsteiligen Netflix-Dokuserie öffnet der Starkoch die Türen zu jenem Haus, das er 2002 gemeinsam mit seiner Frau Tana für umgerechnet etwa 3,2 Millionen Euro gekauft hatte. Laut Daily Mail soll das Haus inzwischen sogar 8 Millionen Euro wert sein. Die Kamera zeigt, wie Gordon nach zwei Jahren Baustress und zähen Planungsdiskussionen mit der Stadt nicht nur seine berühmte Küche komplett umgekrempelt hat, sondern gleich das ganze Erdgeschoss. 2024 kehrte die Familie in das auf Hochglanz gebrachte Zuhause zurück. Auf sie wartete ein neuer offener Wohnbereich, Glasfronten zum Garten und jede Menge Luxusdetails.

In der Doku ist zu sehen, wie Gordon die einst dunkelgrüne Küche in eine elegante Kombination aus dunklem Holz sowie schwarzem und weißem Marmor verwandeln ließ. Bodenhohe Glas-Schiebetüren öffnen den neuen Wohn-, Koch- und Essbereich direkt zum Garten, ein gläserner "Light Well" bringt zusätzlich Tageslicht in das Untergeschoss. Die Bauarbeiten waren so umfangreich, dass der "Kitchen Nightmares"-Star und Tana 2022 ausziehen mussten und vorübergehend in ein Luxusapartment im Battersea Power Station-Komplex zogen. Die Miete dort soll umgerechnet rund 13.700 Euro im Monat gekostet haben. In der Serie zeigt Gordon auch stolz das neue Wohnzimmer mit niedriger Beleuchtung und großen Bücherregalen – dort taucht sogar Schwiegersohn Adam Peaty (32) auf, der seit Dezember mit Gordons Tochter Holly verheiratet ist. Draußen im weitläufigen Garten fallen zwei luxuriöse Holz-Iglus ins Auge, trendige Gästehäuser, wie sie auch David Beckham (50) und Guy Ritchie (57) auf ihren Anwesen stehen haben.

Gordon und Tana ziehen in der Londoner Villa mit einer großen Familie zusammen: Tochter Megan, die Zwillinge Holly und Jack, Tochter Tilly, der kleine Oscar und Nesthäkchen Jesse haben in dem renovierten Zuhause ihren eigenen Platz. Die Familie nutzte das Haus schon vor dem Umbau für gemeinsame Interviews und TV-Auftritte, nun gewährt die Netflix-Doku noch privatere Einblicke in den Alltag des Kochs. Besonders der riesige offene Wohnbereich und der Blick von der Glas-Balkonterrasse über den makellosen Rasen wirken wie eine Bühne für Familienfeiern. So verbindet die Villa in Süd-London auf weitläufigem Raum das Berufs- mit dem Familienleben des Fernsehkochs – zwischen High-End-Küche, Weinkeller, luxuriösen Schlafzimmern und jeder Menge Platz für seine Liebsten.

Getty Images Gordon Ramsay bei der Premiere von "Being Gordon Ramsay" in London

Getty Images Gordon Ramsay vor dem Training zum F1-Grand-Prix von Las Vegas im Paddock

Instagram / gordongram Gordon Ramsay mit seiner Familie, Dezember 2024