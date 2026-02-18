Rebecca Ries meldet sich nach Xavis Beerdigung im Netz

An einem ihrer schwersten Tage steht Rebecca Ries Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (25) zur Seite. Die Reality-TV-Bekanntheiten hatten sich 2024 bei Temptation Island VIP kennengelernt. Als Rebecca von dem schlimmen Schicksalsschlag, der die jungen Eltern ereilt hatte, hörte, fackelte sie nicht lange und fuhr zu ihnen. Auch bei der heutigen Beerdigung ihres Sohnes Xavi war Rebecca an Lisa und Akkas Seite – und meldet sich nun das erste Mal seit einigen Tagen im Netz zurück. In ihrer Instagram-Story teilt sie das Foto einer Landschaft, im Hintergrund ist ein Sonnenstrahl zu sehen. Dazu schreibt sie den Namen des verstorbenen Babys: "Xavi."

In wenigen Worten holt sie ihre Community ab. "Die letzten Tage war ich hier nicht aktiv, weil ich Lisa und Akka zu Hause unterstützt habe. Heute war die Beerdigung. Danke für euer Verständnis", erklärt sie und deutet damit wohl an, dass es auch in den kommenden Tagen ruhig auf ihrem Profil bleiben könnte. Wenige Tage zuvor äußerte sich auch Lisa öffentlich über den Besuch von Rebecca.

Neun Tage ist es her, dass Lisa und Akka das Schlimmste erleben mussten, das Eltern widerfahren kann. Ihr vier Monate alter Sohn verstarb am plötzlichen Kindstod. Auch wenn die beiden Influencer versuchen, stark zu sein – für ihren einjährigen Sohn namens Emilio – bringt die aktuelle Situation sie an ihre Grenzen. "Habe das letzte Mal Sonntag ein einziges Brötchen essen können, weil ich so panische Angst vor diesem Tag habe...", schilderte die junge Mutter.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries im Januar 2026

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im Januar 2025

