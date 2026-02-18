Schon so groß: Gisele Bündchen radelt mit ihrem Baby umher

Gisele Bündchen (45) genoss kürzlich eine entspannte Radtour mit ihrem jüngsten Sohn durch Miami. Das brasilianische Supermodel strahlte über das ganze Gesicht, während es mit dem kleinen Jungen, der in einem am Lenker befestigten Kindersitz saß und sich neugierig umschaute, durch die sonnigen Straßen der Metropole fuhr. Die Laufstegschönheit hielt ihr Outfit dabei lässig und sportlich in einem schwarzen Tanktop und passenden Leggings. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen.

Bei dem Ausflug zeigte Gisele auch erstmals ihren Ehering, nachdem sie im Dezember vergangenen Jahres ihren langjährigen Partner Joaquim Valente (36) in einer geheimen Zeremonie geheiratet hatte. Die beiden hatten sich am 1. Dezember eine Heiratslizenz besorgt und nur zwei Tage später, am 3. Dezember, in ihrem Zuhause in Surfside, Florida, den Bund fürs Leben geschlossen.

Die idyllische Szene spielte sich nur wenige Tage ab, nachdem bekannt geworden war, dass Gisele und ihr Ex-Mann Tom Brady (48), mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat, ihre Kommunikation mittlerweile auf das Nötigste beschränken. "Tom und Gisele kommunizieren nur, wenn es um die Kinder geht", verriet eine Quelle Us Weekly. Der ehemalige Football-Star versuche, sich nicht in ihr Privatleben einzumischen und bleibe neutral, auch wenn er hier und da Dinge von den gemeinsamen Kindern Benjamin und Vivian höre. Eine weitere Quelle erklärte, dass sich Giseles Leben stark verändert habe und sie auch nicht mehr mit den gemeinsamen Freunden aus der Ehe mit Tom verkehre.

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Sohn, Sommer 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen und ihr Baby, Januar 2026