Kim Kardashian unterrichtet Tochter North jetzt zu Hause

Kim Kardashian (45) hat eine weitreichende Entscheidung für die Zukunft ihrer Tochter getroffen: North West (12) wird nicht länger eine Privatschule besuchen, sondern zu Hause unterrichtet. Die zwölfjährige Tochter des Realitystars und Rappers Kanye West (48) soll durch das Homeschooling mehr Flexibilität erhalten, um sich neben dem klassischen Unterrichtsstoff auch intensiv mit ihren persönlichen Interessen wie Mode, Musik und Unternehmertum beschäftigen zu können. "North hat ein starkes Gespür für Stil und Selbstausdruck. Der traditionelle Rahmen einer Privatschule war nicht für dieses Maß an Individualität gemacht", erklärte ein Insider gegenüber dem Magazin People Mitte Februar. Kim habe das Gefühl gehabt, dass Homeschooling ihrer Tochter ermögliche, sich auf schulische Inhalte zu konzentrieren und gleichzeitig Raum für Mode, Musik und Unternehmertum zu schaffen.

Im Podcast "Khloé in Wonder Land" gab Kim Ende Januar einen Einblick, wie der Alltag mit North aussieht. "Sie wird zu Hause unterrichtet, und vieles davon übernehme ich selbst. Aber wir machen viele realistische Kurse. Dinge, für die sie sich wirklich interessiert", zitiert OK Magazine die SKIMS-Gründerin. So werden etwa im Mathe-Unterricht Budgets erstellt, mit denen North einkaufen geht, um anschließend alles zusammenzurechnen. Neben einem eigens entwickelten Kurs zum Thema Markenaufbau hat North auch einen Mode-Kurs, der aus einer Idee von ihr selbst entstanden ist. "Sie hatte die Idee, Hüte und Schmuck zu machen, und wir haben daraus einen Kurs gemacht", erklärte Kim. Dabei muss North Webdesign übernehmen, Budgets planen, Materialien besorgen und nähen. Mitte Februar reichte Kim zudem eine Markenanmeldung für "NOR11" ein, was darauf hindeutet, dass North tatsächlich ein eigenes Modeprojekt in Arbeit hat.

Für Kim bedeutet das Homeschooling ihrer Tochter einen enormen Zeitaufwand. "Die Leute verstehen nicht, dass ich mit ihr und den Kindern rund um die Uhr zusammen bin. Ich habe jetzt die Rolle einer Lehrerin zu meinen anderen Aufgaben hinzugefügt, weil sie möchte, dass ich in alles eingebunden bin", sagte die Mutter von vier Kindern. Sie habe die letzten sechs Monate pausiert, um sich voll und ganz darauf konzentrieren zu können. Besonders wichtig ist Kim dabei die Musik, denn North hat offenbar die musikalische Ader ihres Vaters geerbt. "Zu Hause macht sie achtstündige Musikstudio-Sessions, in denen sie produziert und schreibt", verriet die Schauspielerin. Sie baue Norths Liedtexte sogar in die Rechtschreibtests ein. In den Sommermonaten besucht North außerdem das Fashion Institute of Technology in New York, um an einem Modecamp teilzunehmen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter North im Restaurant "Nobu" in L.A.

TikTok / kimandnorth North West im Mai 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West, Juni 2024