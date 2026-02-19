Hollywood trauert: Reese Witherspoon ehrt Robert Duvall

Reese Witherspoon (49) hat sich zwei Tage nach dem Tod von Robert Duvall (95) mit bewegenden Worten von ihrem ehemaligen Co-Star verabschiedet. Die Schauspielerin teilte am Dienstag in ihrer Instagram-Story ein Foto vom Set ihrer gemeinsamen romantischen Komödie "Mein Schatz, unsere Familie und ich" aus dem Jahr 2008. "Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich in diesem Leben mit Robert Duvall arbeiten durfte. Was für ein außergewöhnlicher Schauspieler... und ein wunderbarer Gentleman", schrieb sie. Sein Vermächtnis werde durch seine wundervollen Darbietungen weiterleben, fügte Reese hinzu. Der Hollywood-Star war am Sonntag im Alter von 95 Jahren in seinem Haus in Middleburg, Virginia, gestorben.

In "Mein Schatz, unsere Familie und ich" spielte Robert (82) die Rolle von Howard, dem exzentrischen Vater von Vince Vaughns (55) Filmfigur Brad, der gemeinsam mit seiner Freundin Kate, gespielt von Reese, versucht, die Feiertage zu überstehen. Nach Roberts Tod meldeten sich zahlreiche Hollywood-Größen zu Wort. Al Pacino (85), der mit ihm in "Der Pate 2" vor der Kamera stand, erklärte gegenüber dem Portal Variety: "Es war eine Ehre, mit Robert Duvall gearbeitet zu haben. Er war ein geborener Schauspieler, wie man so sagt. Seine Verbindung zur Schauspielerei, sein Verständnis und sein phänomenales Talent werden unvergessen bleiben. Ich werde ihn vermissen." Auch Robert De Niro äußerte sich laut Daily Mail: "Gott segne Bobby. Ich hoffe, ich kann auch 95 Jahre alt werden. Möge er in Frieden ruhen."

Robert war vor allem für seine legendäre Rolle als Tom Hagen, den Anwalt der Corleone-Familie, in den "Der Pate"-Filmen bekannt. Er arbeitete über sieben Jahrzehnte lang in der Filmindustrie. Seine Ehefrau Luciana Pedraza veröffentlichte am Montag eine emotionale Botschaft auf Facebook. "Gestern haben wir uns von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit verabschiedet. Bob ist friedlich zu Hause gestorben, umgeben von Liebe und Geborgenheit", schrieb die 54-Jährige. Für die Welt sei er ein Oscar-prämierter Schauspieler, Regisseur und Geschichtenerzähler gewesen, für sie sei er einfach alles gewesen.

Imago Robert Duvall und Reese Witherspoon in einer Szene aus "Mein Schatz, unsere Familie und ich"

Imago Al Pacino am 19. Mai 2019

