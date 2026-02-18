Cillian Murphy: Ernüchternder Abschied von "Peaky Blinders"

Cillian Murphy (49) hat seine letzte Szene als Tommy Shelby gedreht – und der Abschied von seiner kultigsten Rolle verlief anders als erhofft. Am letzten Drehtag zu "Peaky Blinders: The Immortal Man" stand der Schauspieler an einem Hügel im Peak District, als plötzlich ein Unwetter über die Crew hereinbrach. "Es pisste wie aus Kübeln. Uns ging das Sonnenlicht verloren. Aber es war eine sehr emotionale Szene", erzählte Cillian gegenüber dem Magazin Empire. Statt einer großen Abschiedsfeier nach 13 Jahren in der ikonischen Rolle fuhr nach dem Dreh einfach jeder nach Hause. "Es war also eine totale Enttäuschung", sagte der Schauspieler.

Trotz des enttäuschenden Drehtages bleibt die emotionale Bedeutung des Moments für Cillian bestehen. Die Dreharbeiten zum Film "The Immortal Man" wurden bereits Ende 2024 abgeschlossen, doch für den Schauspieler ist die Reise noch nicht vorbei. "Ich glaube, ein Film ist nicht fertig, bevor Menschen ihn sich anschauen", erklärte er. Der Film wird am 10. März 2026 bei Netflix veröffentlicht und spielt im Großbritannien des Zweiten Weltkriegs. Unvorhergesehene Entwicklungen zwingen Tommy Shelby aus seinem selbst auferlegten Exil zurück.

Seit 2013 verkörpert Cillian die Rolle des Gangsters Tommy Shelby in der Serie "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham", die bis 2022 lief und ihn weltweit berühmt gemacht hat. In den Jahren seit dem Serienstart hat sich seine Karriere rasant entwickelt. Er gewann für seine Rolle in "Oppenheimer" sogar den Oscar als "Bester Hauptdarsteller". Zuletzt war er in "28 Years Later: The Bone Temple" zu sehen.

Getty Images Cillian Murphy im Oktober 2024

Netflix / Robert Viglasky Cillian Murphy als Tommy Shelby in "Peaky Blinders: The Immortal Man"

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler