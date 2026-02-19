Katy Perrys Hit "Wide Awake" feiert jetzt virales Comeback

Katy Perrys (41) Song "Wide Awake" aus dem Jahr 2012 erlebt 2026 ein unerwartetes Comeback auf TikTok. Nutzer der Plattform haben einen viralen Trend gestartet, bei dem sie zur Bridge des Hits ihre eigenen Harmonien singen und damit ihre stimmlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. In einigen Fällen verwenden User den Song auch, um sich über Influencer lustig zu machen, die offenbar Bearbeitungsprogramme wie Auto-Tune für ihre Gesangsvideos nutzen. Der Trend wurde so populär, dass sogar Katy selbst mitmischte und in einem Video mit ihrer eigenen Stimme harmonisierte.

In den Videos konzentrieren sich die User vor allem auf die Zeilen "Thunder rumbling, castles crumbling (I’m wide awake) / I am tryin’ to hold on (I’m wide awake) / God knows that I tried seeing the bright side (I’m wide awake) / But I’m not blind anymore". Viele Creator nutzen die Passage, um ihre Range zu zeigen, bauen komplexe Background-Chöre oder reagieren in Duetten auf bereits virale Versionen. Der Track war ursprünglich auf dem Album "Teenage Dream: The Complete Confection" erschienen und für den Film "Katy Perry: Part of Me" geschrieben worden. Er erreichte damals Platz zwei der Billboard Hot 100, wie Just Jared berichtet.

"Wide Awake" wurde von Katy gemeinsam mit Bonnie McKee, Cirkut, Max Martin und Dr. Luke (52) geschrieben und soll von ihrer Scheidung von Russell Brand (50) inspiriert worden sein. In einem früheren Interview mit MTV erklärte die Sängerin die Bedeutung des Songs: "Dieses Lied ist eine Dosis Realität. Es ist wie das Herunterkommen von einem Hoch. Du warst so lange auf Wolke sieben und es kann nicht immer so süß sein und manchmal musst du das erkennen, und du musst dich aufrappeln und vorwärts gehen und den Tatsachen des Lebens ins Auge sehen und wissen, dass dies nur eine Lektion ist, die du lernst, und du bist stärker deswegen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry bei einem Konzert in Inglewood, Kalifornien, July 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry im September 2024 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry auf der "The Lifetimes"-Tour 2025 in Mexico City