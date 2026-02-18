Der Schauspieler Tom Noonan ist mit 74 Jahren verstorben

Der Schauspieler Tom Noonan ist tot. Der aus Filmen wie "Manhunter - Roter Drache" und "Last Action Hero" bekannte TV-Star ist am 14. Februar 2026 im Alter von 74 Jahren verstorben. Bestätigt wurde die traurige Nachricht von langjährigen Weggefährten wie der Schauspielerin Karen Sillas und dem Regisseur Fred Dekker. Das berichtet Deadline. Eine genaue Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Mit seiner fast zwei Meter großen Statur und seiner intensiven Präsenz prägte Tom finstere Gegenspieler auf Leinwand und Bühne – nun trauert die Filmwelt um einen unverwechselbaren Charakterdarsteller.

Tom begann Ende der 1970er-Jahre auf New Yorker Theaterbühnen und fiel dort mit melancholischen und zugleich bedrohlichen Figuren auf. Seinen Durchbruch beim Kinopublikum schaffte der Schauspieler mit markanten Schurkenrollen: In Michael Manns (83) "Manhunter - Roter Drache" verkörperte er den Serienkiller Francis Dollarhyde. Unter der Regie von Fred Dekker spielte er 1987 in "The Monster Squad" Frankensteins Monster. Es folgten der skrupellose Drogenbaron in "RoboCop 2" und der furchteinflößende Killer "The Ripper" in "Last Action Hero" an der Seite von Arnold Schwarzenegger (78).

Auch hinter der Kamera setzte Tom Akzente: Sein Film "What Happened Was...", den er schrieb, inszenierte und in dem er die Hauptrolle spielte, gewann den Großen Preis der Jury beim Sundance Festival. Später war er unter anderem in "Synecdoche, New York" zu sehen und war als Synchronsprecher in dem Animationsfilm "Anomalisa" zu hören. Seine letzte Rolle hatte er 2017 in "Wonderstruck".

