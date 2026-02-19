Vergleich mit Diana? Prinzessin Kate hatte Sorge wegen Titel

Prinzessin Kate (44) übernahm im September 2022 den Titel der Prinzessin von Wales, nachdem König Charles III. (77) nach dem Tod der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) den Thron bestiegen hatte. Doch die Entscheidung fiel der Ehefrau von Prinz William (43) offenbar nicht leicht. Wie der königliche Korrespondent Russell Myers in seinem neuen Buch "William & Catherine: The Intimate Inside Story" enthüllt, hatte Kate zunächst Bedenken – schließlich war die letzte Trägerin Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana (†36) gewesen. Die Erinnerung an Lady Di war in Großbritannien auch 25 Jahre nach ihrem Tod außerordentlich stark, und Kate war sich der unvermeidlichen Vergleiche bewusst, die damit einhergehen würden.

Laut Russell Myers äußerte Kate sowohl gegenüber ihrem Ehemann William als auch gegenüber Charles ihre Vorbehalte. Ein ehemaliger hochrangiger Berater des Paares wird in dem Buch mit den Worten zitiert: "Dies zeigt Ihnen, wie überlegt sie ist. Sie ist wohlwollend in ihren Absichten, wünscht sich aber auch, ihre eigene Rolle für sich selbst und ihre Familie zu gestalten, die in vielerlei Hinsicht sehr anders aussieht als die Art, wie Generationen von Royals in der Vergangenheit gehandelt haben." Kate habe sich schließlich überzeugen lassen, den Titel anzunehmen, nachdem sie zu der Ansicht gelangt war, dass sie trotz der unvermeidlichen Vergleiche mit Diana ihren eigenen Weg finden könne.

Auch bei öffentlichen Auftritten zeigt die Prinzessin von Wales immer wieder, wie sehr sie das Vermächtnis von Diana ehrt – zum Beispiel mit subtilen Details an ihrem Outfit. Beim offiziellen Empfang des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (70) und seiner Frau Elke Büdenbender (64) am Flughafen Heathrow entschied sich Kate für Saphir-Diamant-Ohrringe aus Dianas Nachlass. Zudem trug sie eine Brosche mit den charakteristischen Federn des Prince of Wales.

Collage: Getty Images, Getty Images Prinzessin Diana und Prinzessin Kate Collage

Getty Images Prinzessin Diana im Jahr 1988

Getty Images Prinzessin Kate beim "Together At Christmas" Carol Service in der Westminster Abbey in London, Dezember 2025